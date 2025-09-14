Nach dem 5:0-Sieg des FC Bayern äußerte sich Bayern-Kapitän Manuel Neuer über ein mögliches Comeback in der Nationalmannschaft. Der Keeper will nicht mehr vom Rücktritt zurücktreten.

Manuel Neuer wirkte gelöst, als er am Samstagabend nach dem 5:0 gegen den Hamburger SV die Allianz Arena verließ. Der Bayern-Kapitän winkte in die Journalisten-Runde und grinste. Ob es an jenem Interview lag, das er kurze Zeit davor gab? Darin hatte Neuer eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft ausgeschlossen.

Neuer: "Ich habe mich entschieden, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen"

"Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen", sagte Neuer am "Sky"-Mikro. Auf eine Nachfrage, ob es definitiv bei dieser Entscheidung bleibt, betonte er nochmals ohne zu zögern: "Ja." Klarer geht es nicht. Das überraschte vor allem Ex-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus. Sich selbst die Möglichkeit für ein Comeback zu nehmen, zeige zwar "klare Kante", sagte er: "Andererseits wäre es für ihn nochmal eine Chance gewesen, auf der Weltbühne sich zu zeigen."

Die Aussagen erstaunen aber auch deshalb, weil sein Berater Thomas Kroth den Gerüchten um ein mögliches Comeback Futter gegeben hatte. "Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung", betonte dieser gegenüber der "Frankfurter Rundschau": "Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen."

Stand zuletzt im DFB-Tor: Oliver Baumann. © IMAGO

Nagelsmann müsste im Worst-Case-Szenario wohl auf Baumann setzen

Neuer, der zum Zeitpunkt der WM in den USA, Kanada und Mexiko 40 Jahre alt sein wird, erklärte angesprochen auf die Berater-Aussagen: "Wir haben nicht darüber gesprochen." Der Torhüter hatte seine DFB-Karriere im vergangenen Jahr nach der Heim-EM beendet. Jedoch fällt sein Nachfolger, Barca-Keeper Marc-André ter Stegen, nach einer Rückenoperation monatelang aus.

Dazu kommt: Bei den Katalanen droht ihm nach seiner Rückkehr die Reservistenrolle. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte jüngst betont, nur auf Spieler zu setzen, die regelmäßig spielen. Das bekam unter anderem Aleksandar Pavlovic zu spüren. Für die kommenden WM-Qualifikationsspiele soll vorerst Oliver Baumann das DFB-Tor hüten. Aber bei der WM? Zwar fiel der Hoffenheimer in den letzten DFB-Spielen nicht negativ auf, dennoch fehlt es ihm an einer Ausstrahlung wie ter Stegen oder Neuer. Oder überlegt es sich Neuer als Retter doch nochmal anders, wenn ihn Nagelsmann flehend zurückholen möchte?