Nachricht aus Vancouver: Thomas Müller gratuliert Bayern-Star zum Tor

Masken-Mann Aleksandar Pavlovic trifft gegen den Hamburger SV und jubelt anschließend wie Batman. Schon bald darf der Youngster den Gesichtsschutz aber abnehmen.

Da hat sich Aleksandar Pavlovic wohl etwas bei Lennart Karl abgeschaut. Nein, der Cristiano-Ronaldo-Jubel wurde es nicht. Trotzdem feierte er seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (5:0) mindestens genauso lässig. Pavlovic stellte sich an die Eckfahne und schaute ungeniert ins weite Rund der Allianz Arena. Mit seiner Maske wirkte er wie Batman, der gerade eine seiner Missionen abgeschlossen hatte.

Müller gratuliert Pavlovic zum Treffer gegen Hamburg

Da passt es nur allzu gut, dass ihn seine Teamkollegen mit jenem Namen in den letzten Wochen aufzogen. "Aber das ist nicht schlimm", meinte der 21-Jährige und grinste. Es gibt immerhin schlimmere Vergleiche als mit einem Superhelden, dem Intelligenz und Willenskraft zugeschrieben werden. Doch im Gegensatz zu Batman hat der Mittelfeldspieler offenbar wirklich übernatürliche Kräfte. Pavlovic kann in die Zukunft schauen.

"Schon als ich aufgestanden bin, hatte ich das Gefühl, dass ich ein Tor mache", verriet er. "Das hatte ich auch damals gegen Leverkusen schon." Mystisch, dieser Pavlovic. Übrigens: Glückwünsche für seinen Treffer bekam der Mittelfeldspieler aus dem über 8.300 Kilometer entfernten Vancouver. Der dort unter dem Namen Raumdeuter bekannte Thomas Müller gratulierte Pavlovic. "Er hat mir nach dem Spiel eine Message geschickt und sich über mein Tor gefreut."

Trainierten erst vor wenigen Tagen zusammen an der Säbener Straße: Thomas Müller und Aleksandar Pavlovic. © IMAGO

Pavlovic über die Maske: "Ist nur noch eine Sicherheitsmaßnahme"

Dafür gab es Geburtstagswünsche an den nun 36-jährigen Müller zurück. Und ein Kompliment für sein neues Aussehen. "Der Bart steht ihm", sagte Pavlovic über den Look seines ehemaligen Teamkollegen und Mentors. Eine optische Veränderung steht ihm bald auch bevor. Die Maske kommt weg. "Ich muss sie noch gegen Chelsea tragen und dann bin ich fertig", so Pavlovic, der sie wegen seiner Fraktur der Augenhöhle gleich mehrere Wochen tragen musste.

"Man gewöhnt sich zwar dran, aber ich bin auch froh, wenn sie wieder weg ist", betonte Pavlovic: "Am Anfang gab es mir Sicherheit, aber jetzt ist es nur noch eine Sicherheitsmaßnahme von den Physiotherapeuten und den Ärzten." Maskenlos will der Bayern-Spieler dann wieder voll angreifen. Und sich erneut fürs DFB-Team empfehlen. Denn gegen die Slowakei (0:2) und Nordirland (3:1) verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Pavlovic.

Verzichtete gegen die Slowakei und Nordirland auf Aleksandar Pavlovic: Bundestrainer Julian Nagelsmann. © IMAGO

Bayern-Star freut sich auf das Oktoberfest

Wie er die erste Nicht-Nominierung aufgenommen hat? "Schlucken musste ich nicht", antwortete der Münchner: "Ich kam von einer Verletzung, deswegen war ich nicht sauer und habe es verstanden." Jetzt gilt es fit zu bleiben. Aber: Obacht! Die Wiesn steht vor der Tür. Die Viren schwirren an der Theresienwiese nur so umher. Der von Infekten gerne heimgesuchte Pavlovic muss sich in Acht nehmen.

"Schiss habe ich nicht", witzelte der Youngster: "Ich freue mich. Wiesn ist Wiesn." Da scheint jemand wohl auch auf seine Superkräfte im Bereich Immunsystem zu bauen. Ob er sich darauf genau so verlassen kann, wie bei seinen Torprognosen? Zu wünschen wäre es ihm auf jeden Fall.