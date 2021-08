Nagelsmann-Wette mit Kumpel Träsch: Auto für Champions-League-Sieg

Ein Audi A3 für den Champions-League-Sieg: Diese Wette hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit seinem Kumpel Christian Träsch am Laufen.

München - Für Julian Nagelsmann geht es bei der Jagd nach dem Champions-League-Titel mit dem FC Bayern auch um den Gewinn einer persönlichen Wette.

Nach dem 5:0 gegen Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga berichtete der neue Coach der Münchner über eine Vereinbarung mit seinem Kumpel und Ex-Nationalspieler Christian Träsch. "Wir saßen zusammen in der Schule, da war ich noch nicht mal Trainer. Da habe ich aus einer Laune raus gesagt: Wenn ich bis 2032 die Champions League gewinne, dann muss er meinem Kind - jetzt darf ich's ja sagen - einen Audi A3 kaufen. Und wenn nicht, dann andersrum", sagte Nagelsmann am Samstagabend bei "Sky".

Julian Nagelsmann (l.) 2016 mit Christian Träsch. © imago/Michael Weber

Bislang kam Nagelsmann noch als Trainer von RB Leipzig einmal bis unter die besten Vier in der europäischen Königsklasse. "Als wir letztes Jahr im Halbfinale waren, hat er schon ein bisschen gezittert. Und als der Wechsel zu den Bayern feststand, hat er noch ein bisschen mehr gezittert", sagte der 34-Jährige. "Aber es ist natürlich auch Druck für mich, nicht nur für ihn."