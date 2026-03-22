Nagelsmann überrascht Bayern-Juwel – der Anruf kam zur Schulzeit

Der Aufstieg von Lennart Karl geht rasant weiter: Nach starken Leistungen beim FC Bayern folgt nun die erste DFB-Nominierung. Der 18-Jährige könnte schon bald sein Debüt feiern.

Als der Bundestrainer vergangene Woche bei Lennart Karl anrief, um ihn zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft zu nominieren, ging die Mailbox ran. Der 18-Jährige vom FC Bayern war verhindert, er hatte einen wichtigen Termin. "Ich war bei der Mathe-Nachhilfe. Da hat er mich angerufen. Dann bin ich erst nicht drangegangen", erzählte Karl nach dem 4:0 gegen Union Berlin: "Dann habe ich fünf Minuten später zurückgerufen – und dann habe ich mich sehr gefreut über die Nachricht, dass ich nominiert werde."

Nachwuchs beim FC Bayern: Rasanter Karl-Aufstieg

Es ist der vorläufige Höhepunkt des Karl-Aufstiegs. In der Vorsaison spielte der Offensivakteur noch für Bayerns Jugendmannschaften, schon damals waren seine großen Qualitäten im Torabschluss und Dribbling zu erkennen. Im Laufe der Hinrunde setzte sich Karl dann auch im Team von Cheftrainer Vincent Kompany. Weshalb die Nagelsmann-Nominierung völlig verdient war.

Er hat Karl zum ersten Mal nominiert: Bundestrainer Julian Nagelsmann. © IMAGO/Jürgen Kessler

Gute Chancen auf den WM-Kader

Karl, der vom früheren Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack beraten wird, dürfte in den Testspielen in Basel gegen die Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30. März) im DFB-Team debütieren, Nagelsmann plant mit ihm auf der Zehnerposition oder als Rechtsaußen. Auch wenn Karl derzeit ein wenig die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss fehlt wie am Samstag gegen Union, hat er gute Chancen, im finalen WM-Kader zu stehen. In der Offensive sind einige Akteure außer Form oder verletzt, prominentestes Beispiel: Jamal Musiala.

Erneut verletzt: Jamal Musiala. © IMAGO/Giuseppe Maffia

Musialas Verletzung öffnet Perspektiven

Bayerns Regisseur plagt sich mit Problemen am operierten linken Sprunggelenk herum. Niemand kann vorhersagen, in welcher Verfassung sich der 23-Jährige in den kommenden Monaten bis zur WM präsentieren wird. Da ist es beruhigend, ein Juwel wie Karl in seinen Reihen zu haben.

"Ich mache mir selbst keinen Druck. Ich spiele meinen Fußball runter", sagte Karl: "Und dann hoffe ich mal, dass es gut klappt, dass ich bei der WM dabei bin." Genau diese Unbekümmertheit zeichnet Karl aus. Behält er sie bei, wird er zum WM-Aufgebot gehören. Ganz sicher.