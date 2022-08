Nagelsmann über Ronaldo: "Enge Nummer" für 15 Bundesligisten

Aktuell wird Cristiano Ronaldo mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der Superstar möchte wechseln, doch kein Verein will ihn. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat sich am Freitag ebenfalls zur Personalie geäußert.

19. August 2022 - 15:08 Uhr | AZ/dpa