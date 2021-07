Nagelsmann ermahnt Süle: "Er muss was tun, das weiß er"

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle muss mehr Einsatz zeigen, um beim FC Bayern künftig wieder zum Leistungsträger in der Abwehr zu werden. Das betonte Neu-Trainer Julian Nagelsmann in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). "Er muss was tun, das weiß er, aber ich halte sehr, sehr viel von ihm", sagte der Coach.

14. Juli 2021 - 11:29 Uhr | dpa

Niklas Süle in Aktion. © Federico Gambarini/dpa