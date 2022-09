Nächster Rückschlag: Bayern-Bankdrücker Ryan Gravenberch nicht für Nationalteam nominiert

Ryan Gravenberch, der beim FC Bayern noch auf seinen Durchbruch wartet, wurde von Bondscoach Louis van Gaal nicht zur niederländischen Nationalmannschaft eingeladen.

München - Nach der 0:1-Pleite in Augsburg und nunmehr vier Spielen ohne Erfolgserlebnis gilt es für die Spieler des FC Bayern wieder Selbstvertrauen bei ihren Nationalmannschaften zu holen.

Diese Möglichkeit bleibt Ryan Gravenberch verwehrt, zumindest beim A-Team. Denn Bondscoach Louis van Gaal hat den 20-Jährigen nicht für die kommende Länderspielperiode nominiert. "Die Spieler, die nicht dabei sind, kennen den Grund. Ich habe sie über Facetime angerufen und erklärt, warum sie nicht dabei sind. Das ist keine Katastrophe, sie müssen nur abliefern", erklärte der ehemalige Bayern-Trainer.

Letztes A-Länderspiel für Gravenberch im November

Für Gravenberch geht es stattdessen zur niederländischen U21-Nationalmannschaft. Mit der Nachwuchsauswahl trifft der Mittelfeldspieler in zwei Testspielen auf Belgien (23. September) und Rumänien (27. September).

Bereits Anfang des Jahres war der gebürtige Amsterdamer nur für die U21 im Einsatz, danach setzte ihn eine Knöchelverletzung außer Gefacht. Sein letztes Länderspiel für das A-Team der Niederlande bestritt Gravenberch im November 2021.

Nun der nächste Rückschlag, Bayerns Sommerneuzugang muss sich weiter gedulden. Genauso wie in München: In keinem der sieben Bundesliga-Spiele stand der zentrale Mittelfeldspieler in der Startformation, lediglich fünf Joker-Einsätze stehen bisher zu Buche.