Nächste Spieltage in der Bundesliga zeitgenau angesetzt: FC Bayern muss zwei Mal sonntags ran

Der Bundesliga-Spielplan für Oktober und November steht. Die DFL hat die Spieltage 7 bis 13 zeitgenau angesetzt, der FC Bayern muss zwei Mal an einem Sonntag ran.

München - Drei Spieltage sind in der Bundesliga mittlerweile gespielt. Am Donnerstag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 7 bis 13 in der höchsten deutschen Spielklasse bekanntgegeben.

Demzufolge muss der FC Bayern im Oktober zwei Mal an einem Sonntag ran: Am 3.10. (17.30 Uhr) empfangen die Bayern in der Allianz Arena Eintracht Frankfurt. Nach der Länderspielpause müssen die Münchner auswärts bei Bayer 04 Leverkusen (17.10., 15.30 Uhr) ran.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Es folgen drei Samstagnachmittag-Partien gegen die TSG 1899 Hoffenheim (23.10., 15.30 Uhr), bei Union Berlin (30.10., 15.30 Uhr) und daheim gegen den SC Freiburg (6.11, 15.30 Uhr). Nach einer erneuten Länderspielpause eröffnen die Bayern den 12. Spieltag mit dem bayerischen Derby beim FC Augsburg am Freitagabend (19.11., 20.30 Uhr). Ende November empfängt der Rekordmeister im Samstagabend-Spiel Arminia Bielefeld (27.11., 18.30 Uhr).

Spielplan: Alle Hinrunden-Spiele des FC Bayern im Überblick