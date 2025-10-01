Manuel Neuer feiert im Champions-League-Spiel gegen den FC Pafos nicht nur einen 5:1-Sieg, sondern erreicht auch beeindruckende Bestmarken. Mit 152 Einsätzen zieht er mit Karim Benzema gleich und teilt sich den Torhüter-Rekord mit Iker Casillas.

Gegen den FC Pafos durfte Manuel Neuer nicht nur über fünf Bayern-Tore jubeln, sondern auch über weitere Bestmarken.

Durch das Spiel am Dienstagabend steht der Kapitän der Münchner bei 152. Partien in der Königsklasse, zieht damit mit Karim Benzema gleich und gehört nun, gemeinsam mit Thomas Müller, zu den Top-5-Spielern mit den meisten Champions-League-Einsätzen.

Neuer zieht mit Casillas gleich

Das 5:1 gegen die Mannschaft aus Zypern war zudem sein 101. Sieg in diesem Wettbewerb. Damit ist der 39-Jährige nun gleich auf mit Iker Casillas, der 177 Partien dafür brauchte, auf Rang drei. Mit der Legende von Real Madrid teilt sich Neuer nun die Torhüter-Bestmarke. "Iker Casillas ist eine herausragende Legende. Das ist natürlich schön, wenn ich jetzt da vorne als Torwart auch stehe", erklärt Neuer nach dem Spiel in der Mixed Zone.

Nur Cristiano Ronaldo als König der Königsklasse mit 115 Erfolgen (183 Spiele) und Ex-Teamkollege Müller mit 111 Siegen (163 Spiele) liegen noch vor Neuer. Man muss kein Prophet sein, dass Neuer bald alleiniger Rekordhalter unter den Schlussmännern sein wird – bereits im Heimspiel gegen den FC Brügge (22. Oktober, 21 Uhr) könnte der Bayern-Keeper den Rekord knacken.

"Unhaltbar" Neuer erklärt das Gegentor einem Reporter

Einziger Wermutstropfen gegen Pafos: das Gegentor zum zwischenzeitlichen 4:1 aus Sicht der Bayern. Es war ein Sonntagsschuss von Mislav Orsic, der unhaltbar oben im Kreuzeck einschlug. Für den Schlussmann der Münchner "unhaltbar", wie er nach der Partie in einer Torhüter-Lehrstunde erklärte.

Manuel Neuer war beim Schuss von Mislav Orsic machtlos. © Peter Kneffel

Als ein Reporter weiter nachhakte, reagierte der Weltmeister leicht genervt, fragte aber schmunzelnd: "Warst du schon mal im Tor?“ Auf das "Nein" des Reporters folgte Neuers Erklärung: "Der holt aus. Er lässt den Ball so über den Spann rutschen. Eigentlich wäre der in meine Richtung gegangen. Aber dadurch dass der über den Spann rutscht, siehst du erst später, dass der rechts weggeht."

Neuer kann also nicht nur Bestmarken aufstellen, sondern auch das Torwart-Spiel bestens erklären ...