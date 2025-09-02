Thomas Müller wirbt künftig für die bayerische Traditionsbrauerei Erdinger und folgt damit auf Jürgen Klopp. Der Sponsorenvertrag soll der Bayern-Legende pro Jahr einen Millionenbetrag einbringen.

Prost, Thomas! Bayern-Legende Thomas Müller wird neuer Markenbotschafter der bayerischen Traditionsbrauerei Erdinger. Dies bestätigt Stefan Kreisz, Sprecher der Geschäftsführung vom Erdinger Weißbräu, gegenüber der " ": "Mit Thomas Müller haben wir nicht nur einen Ausnahmesportler, sondern eine echte Legende gewonnen."

Müller, der in diesem Sommer vom FC Bayern nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps gewechselt ist, tritt damit die Nachfolge von Erfolgstrainer Jürgen Klopp an. In der Vergangenheit hatte mit dem damaligen Präsidenten Franz Beckenbauer bereits eine Bayern-Legende für Erdinger geworben – trotz bestehender Partnerschaft des Klubs mit der Münchner Brauerei Paulaner.

Bericht: Müller bekommt von Erdinger zwei Millionen Euro pro Jahr

Diese soll sich laut "Bild" ebenfalls bemüht haben, den 35-Jährigen für sich zu gewinnen. Am Ende entschied sich der Weltmeister von 2014 aber für den Konkurrenten aus Erding. "Erdinger ist für mich mehr als nur eine Brauerei. Es ist bayerisches Kulturgut, Lebensfreude pur und ein Stück Heimat", sagt Müller.

Für den Ex-Nationalspieler wird sich der neue Sponsoring-Deal freilich auch finanziell lohnen. Er soll mit geschätzten zwei Millionen Euro pro Jahr etwa so viel verdienen wie Vorgänger Klopp.