Nach Vieraugengespräch: Bringt Bayern-Coach Nagelsmann Cancelo wieder in die Spur?

Winter-Neuzugang João Cancelo musste sich in den vergangenen vier Pflichtspielen mit der Reservistenrolle begnügen. Der augenscheinliche Frust scheint nach einem Gespräch mit Julian Nagelsmann aus dem Weg geräumt und die Trainingsleistung stimmte wieder. Jetzt könnte er gegen Augsburg mit einem Startelfeinsatz belohnt werden.

München - 2:0 im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, das Viertelfinalticket gelöst und doch gibt es das ein oder andere Störgeräusch rund um den FC Bayern.

João Cancelo: Vom Hoffnungsträger zum Bankdrücker

Neben dem Lustlosauftritt von Serge Gnabry und Leroy Sané in der Ligapartie gegen den VfB Stuttgart schieden sich zuletzt vor allem an João Cancelo die Geister. Der Hype um den von Manchester City ausgeliehenen Star-Verteidiger ist stark abgeflacht.

Zuletzt musste der Portugiese vier Pflichtspiele in Folge auf der Bank Platz nehmen und auch seine Trainingsleistungen ließen zu wünschen übrig. Nach einem Gespräch mit Cheftrainer Julian Nagelsmann scheint der Portugiese wieder voll motiviert und soll die letzten Trainingseinheiten überzeugt haben.

Nagelsmann und Salihamidzic: Cancelo macht sich Gedanken über seine Rolle

Wie Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) verlauten ließ, haben die Trainingsleistungen bei João Cancelo zuletzt nicht ganz gestimmt. "Das eine Wettkampfersatztraining war nicht ganz so gut", bemängelte Nagelsmann. Man habe schon gemerkt, dass "ihm die Situation nicht ganz so leicht fällt, dass er nicht spielt".

In eine ähnliche Richtung zielten auch die Aussagen von Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Anschluss an die Partie in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. "Er hat in letzter Zeit nicht so gespielt und trainiert, wie er es sich vorgestellt hatte", merkte Salihamidzic in den Katakomben der Allianz Arena am Mittwochabend an.

Gespräch mit Nagelsmann: Ist Cancelos Leichtigkeit zurück?

"Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Das war sehr offen und hat ihm sehr gutgetan", berichtet Nagelsmann. "Sein Spiel ist geprägt von einer gewissen Freude und Leichtigkeit, die hat er jetzt wieder", bekräftigt Nagelsmann. Mit Blick auf die anstehende Partie gibt er seinem Schützling Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Startelf: "Stand jetzt kriegt er die Chance, von Anfang an zu spielen." Nagelsmann geht davon aus, dass er Cancelo für die guten Trainingseindrücke "belohnen" werde.

João Cancelo: Gegen Augsburg in der Startelf?

Auch wenn Cancelo die hohen Erwartungen an seine Person nur in den ersten Spielen erfüllen konnte, glauben die Verantwortlichen weiter an den Portugiesen. "João wird immer noch ein wichtiger Spieler für uns sein", ist sich Salihamdzic sicher. Auch sein Cheftrainer – und damit der Entscheider über einen Startelfeinsatz von Cancelo – Julian Nagelsmann ist sich sicher, "dass er das, was er im Training gut umgesetzt hat, auch im Spiel gut umsetzen wird".

Das wäre nicht nur für João Cancelo aus persönlicher Sicht mit Blick auf seine Startelfeinsätze, sondern auch für den gesamten FC Bayern von Belang. Mit dem Einzug ins Viertelfinale spielt man weiterhin mit im Konzert mit den ganz Großen und darf sich in allen Wettbewerben berechtigte Chancen auf den Titelgewinn machen. Genau aus dem Grund hat man den 28-Jährigen von Manchester City im Winter auch ausgeliehen.

Er wurde als Transfer-Coup gefeiert und muss nun auch zeigen, dass er für die Mannschaft eine Bereicherung darstellt – auch wenn er in manchen Spielen vielleicht zunächst auf der Bank Platz nehmen muss.