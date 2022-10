Nach Tritt ins Gesicht: Bayern-Star Alphonso Davies ins Krankenhaus eingeliefert

Der FC Bayern verspielt im Topspiel bei Borussia Dortmund zwei Punkte und sorgt sich außerdem um Alphonso Davies. Der Kanadier musste nach einem Tritt von Jude Bellingham ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Engländer entkam einem Platzverweis nur knapp.

Dortmund - Sorge um Alphonso Davies! Der kanadische Nationalspieler musste im Topspiel bei Borussia Dortmund (2:2) zur Halbzeit ausgewechselt werden und wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden. Vorausgegangen war ein heftiger Treffer von Dortmunds Jude Bellingham am Kopf des Außenverteidigers.

Zum Ärger der Bayern verzichtete Schiedsrichter Deniz Aytekin auf eine zweite Gelbe Karte für den vorbelasteten BVB-Star. "Davies hat einen Verdacht auf Gehirnerschütterung, das ist bei dem Tritt ins Gesicht aber nicht verwunderlich", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel bei "Sky": "Vor vier Monaten hatten wir eine Schulung: Wenn du einen Spieler mit dem Fuß im Gesicht triffst, ist das glatt rot. Ich weiß nicht, ob sich die Regeln in der Zwischenzeit geändert haben..."

Adduktorenprobleme: Auch Matthijs de Ligt muss runter

Zu allem Überfluss musste nicht nur Davies, sondern auch Abwehrchef Matthijs de Ligt verletzungsbedingt ausgewechselt werden. "Er hatte Probleme im Adduktoren-Bereich. Er hat das in der Halbzeit schon angegeben. Wir haben nicht so viele Innenverteidiger, deshalb müssen wir sehen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt", meinte Nagelsmann.

Für die Bayern geht es bereits am kommenden Mittwoch in der Champions League mit dem Rückspiel bei Viktoria Pilsen weiter (21 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker), am kommenden Wochenende kommt der SC Freiburg in die Allianz Arena.