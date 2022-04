Nach Titelgewinn des FC Bayern: Diesen Spielern gibt Julian Nagelsmann jetzt eine Chance

Der FC Bayern hat mit dem vorzeitigen Titelgewinn das Minimalziel für diese Saison bereits drei Spieltage vor Saisonende erreicht. Julian Nagelsmann kündigt für den Endspurt nun mehr Spielzeit für die Talente des Rekordmeisters an.

München – Die zehnte Meisterschaften in Serie unter Dach und Fach, die ersten Feierlichkeiten beendet! Am Dienstag um 11 Uhr bittet nun Julian Nagelsmann den neuen und alten Deutschen Meister wieder zum Training.

Doch was hat der Meistercoach in dieser Saison mit dem FC Bayern noch vor? Probiert er weitere taktische Varianten aus? "Weitere Pläne etwas auszuprobieren, hab ich ehrlicherweise nicht. Wir bleiben mal bei dem viel ausprobierten, was wir dieses Jahr schon hatten und versuchen das zu festigen", sagte der 34-Jährige am Samstag nach dem meisterlichen 3:1-Sieg gegen Dortmund.

Nagelsmann möchte Bayern-Talenten eine Chance geben

Etwas ändern möchte der Bayern-Trainer in den verbleibenden drei Saisonspielen aber dennoch und zwar personell! "Wir haben einige Spieler, die mehr Spielzeit hätten sammeln können. Und natürlich möchte ich die auch für ihren Fleiß, den sie dieses Jahr auch mit wenig Spielzeit hatten, belohnen", erklärte Nagelsmann.

Explizit nannte er die Nachwuchsspieler wie Paul Wanner, Gabriel Vidovic, Malik Tillman, Josip Stanisic oder Tanguy Nianzou. Aber auch die Reservisten Marc Roca und Eric Maxim Choupo-Moting sollen mehr Einsatzminuten erhalten.

Nagelsmann: Keine Komplett-Rotation beim FC Bayern

Der Bayern-Coach sehe "eine Chance darin, die letzte drei Spieltage bisschen was für das Minutenkonto derer, die wenig haben, zu tun". Er stellte aber zugleich klar, nicht komplett die Rotationsmaschine anwerfen zu wollen: "Das heißt jetzt nicht, dass wir immer neun Spieler aufstellen, die keinen Rhythmus haben. Wir wollen die Saison schon noch gut zu Ende bringen, noch Punkte holen und idealerweise noch ein paar Tore schießen."

Die erste von drei Aufgaben steigt am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) – mit meisterlichem Aufwind und frischem Personal.