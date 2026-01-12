Nach Supercup-Pleite gegen Flicks Barcelona: Real Madrid feuert Ex-Bayer Alonso

Die 2:3-Niederlage im nationalen Supercup gegen Hansi Flicks FC Barcelona war genug: Am Montag hat Real Madrid Xabi Alonso entlassen. Der ehemalige Spieler des FC Bayern hatte die Königlichen erst im Sommer übernommen.

Nach der Niederlage im spanischen Supercup ist Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid entlassen worden. Der spanische Fußball-Rekordmeister teilte am Montag mit, dass die Trennung "in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt sei. Alonso (44) hatte Real zu Saisonbeginn übernommen und die Nachfolge von Carlo Ancelotti angetreten.

In Spaniens La Liga ist Real Zweiter mit drei Punkten Rückstand auf den FC Barcelona. Madrid hatte am Sonntag in Saudi-Arabien das Supercopa-Finale gegen den von Ex-Bayern-Coach Hansi Flick trainierten Erzrivalen (2:3) verloren.

FC Bayern hatte Ex-Spieler Alonso als Tuchel-Nachfolger im Visier

Während seiner aktiven Karriere spielte Alonso zwischen 2014 und 2017 für den FC Bayern, mit dem er unter anderem drei Mal deutscher Meister wurde. Später übernahm der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler das Traineramt bei Bayer Leverkusen. Mit der Werkself gewann er 2023/24 das nationale Double und wurde seinerzeit auch bei den Bayern als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelt.

Alonso entschied sich jedoch für einen Verbleib in Leverkusen, woraufhin der deutsche Rekordmeister am Ende einer längeren Trainersuche Vincent Kompany verpflichtete, der sich als großer Glücksfall entpuppen sollte.