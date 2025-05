Nach Stuttgarts Pokal-Triumph: Hainers klarer Auftrag an Kompany und den FC Bayern

Das DFB-Pokal-Finale fand am Samstagabend zum fünften Mal in Folge ohne Beteiligung des FC Bayern statt. Geht es nach Präsident Herbert Hainer, soll es sich in der kommenden Spielzeit ändern.

25. Mai 2025 - 12:57 Uhr

Präsident des FC Bayern: Herbert Hainer. © IMAGO