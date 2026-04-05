Nach Sieg in Freiburg: Gnabry sorgt mit Goretzka-Hose für Lacher

Als sich die Bayern-Stars nach dem Last-Minute-Sieg in Freiburg von ihren Fans feiern ließen, fiel Serge Gnabry mit einem außergewöhnlichen Outfit auf. Ein Mitspieler musste darüber besonders lachen.

Nach dem 3:2-Sieg gegen Freiburg fällt Serge Gnabry mit einer außergewöhnlichen Hose auf.

Dieses außergewöhnliche Spiel hat einen außergewöhnlichen Jubel verdient. Kurz nachdem Lennart Karl (18) in der neunten Minute der Nachspielzeit einnetzte und der FC Bayern binnen 18 Minuten aus einem Zwei-Tore-Rückstand in Freiburg noch einen 3:2-Sieg machte, feierten die Münchner den kaum noch für möglich gehaltenen Dreier ausgiebig.

Während Torschütze Karl seinen Treffer damit zelebrierte, dass er sein Trikot auszog und dafür, regelkonform, die Gelbe Karte sah, zog Serge Gnabry (30) nach Anpfiff eine durchaus gewöhnungsbedürftige Hose an.

Serge Gnabry feiert mit ganz außergewöhnlicher Hose

Als sich die Bayern-Spieler in der Fankurve feiern lassen, dürfte sich der ein oder andere Münchner Anhänger über das Outfit von Serge Gnabry gewundert haben. Der 30-Jährige, der den verletzten Harry Kane auf der Stürmerposition ersetzte, trug plötzlich eine große, weiße Badehose, auf der zahlreiche Gesichter von Leon Goretzka (31) zu sehen sind.

Auf der Hose, die sich Serge Gnabry von einem Fan geliehen hatte, sind zahlreiche Gesichter von FCB-Kollege Leon Goretzka zu sehen. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Die Hose bekam er von Doppeltorschütze Tom Bischoff überreicht, der sich das modische Beinkleid wohl von einem Fan "ausgeliehen" hatte. Nachdem Leon Goretzka sich zunächst weigerte, zog sich Gnabry, ohne mit der Wimper zu zucken, die Hose an und präsentierte sie wie ein professionelles Model.

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Goretzka selbst fand Gnabrys Scherz mit der speziell gestalteten Hose durchaus lustig und konnte sich das Lachen nicht verkneifen.

Doch was hatte es mit der Hose auf sich? Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel darauf angesprochen, glänzte FCB-Coach Vincent Kompany mit Nichtwissen. "Ich habe total keine Ahnung", sagte er und lachte: "Sie können mich gerne zu Real Madrid fragen."

Goretzka verlässt den FC Bayern nach acht erfolgreichen Jahren

Mit dieser Aktion zollten die Bayern-Stars ganz spontan ihrem langjährigen Mitspieler Tribut. Der Fan bekam seine Goretzka-Hose später zurück.

Leon Goretzka kann über den Hosen-Scherz sichtlich la © IMAGO/FINLEY MÖRCH

Goretzka wird den FC Bayern am Ende der Saison nach acht erfolgreichen Jahren verlassen. Wohin es den 31-jährigen Nationalspieler ziehen wird, ist noch offen. Zahlreiche europäische Topklubs, wie AC Milan, Fenerbahce Istanbul oder Atlético Madrid sollen Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers bekundet haben.