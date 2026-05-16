Nach seiner Verletzung gegen Köln: Neuer kommt nicht mit dem Team zur Meisterparty

Bayern-Kapitän Manuel Neuer wird in der 60. Minute ausgewechselt und geht mit Teamart Peter Ueblacker in die Kabine. Nach der Partie äußert sich der 40-Jährige dazu.

Manuel Neuer streifte die Kapitänsbinde um den Arm von Joshua Kimmich. Der Torwart des FC Bayern zog sich die Handschuhe aus und verließ kurz vor der 60. Minute gegen den 1. FC Köln den Platz. "Wir bedanken uns bei unserer Nummer eins", verkündete Stadionsprecher Stephan Lehmann. Für ihn kam Jonas Urbig in die Partie. Ob es ein abgesprochenes Geschenk für seinen Thronfolger ist oder eine Verletzung?

Neuer geht mit Teamarzt in die Kabine

Unklar. Neuer blieb aber nicht auf der Bank, ging stattdessen mit Teamarzt Peter Ueblacker in die Katakomben. Das Neuer-Rätsel, das er selbst nach der Partie aufklärte: "Ich hab ein bisschen was gemerkt in der Wade und wollte jetzt kein Risiko eingehen, auch wegen nächster Woche", sagte Neuer nach der Partie bei Sky. Kommendes Wochenende steht das DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart an.

Neuer wurde im MRT untersucht

Die Meisterschale nahm der Bayern-Kapitän, der am Freitag seinen Vertrag bis 2027 verlängert hatte, ohne Probleme in Empfang. Allerdings: Auf die Bierduschen verzichtete der Kapitän. Er spielte stattdessen mit seinem Sohn. Später kam Neuer nach dem Team um 21.02 Uhr zur teaminternen Meisterfeier. Er humpelte, wie schon in der Arena, nicht. Die Wade wurde nochmal im MRT untersucht.

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Allerdings waren die Ärzte der Bayern schon vor dem Torhüter auf der Meisterfeier. Ein gutes Zeichen? Die Ergebnisse wurden bisher nicht kommuniziert. Sollte es allerdings doch schlimmer sein, könnte das Auswirkungen auf die mögliche WM-Teilnahme haben.