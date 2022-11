Bayern-Star im Formtief: Julian Nagelsmann macht Kingsley Coman Hoffnung

Zuletzt hat Kingsley Coman beim FC Bayern nicht überzeugt. Trainer Julian Nagelsmann sieht deshalb aber keinen Grund zur Sorge.

München - In den letzten Spielen kam Kingsley Coman beim FC Bayern nicht in Tritt. Es fehlte dem Flügelflitzer an Dynamik und Kreativität. Diesen Leistungsabfall erklärt sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor allem mit Muskelverhärtungen und Krämpfen in den Partien. Diese führten dazu, dass Coman ein paar Prozentpunkte fehlten.

Julian Nagelsmann glaubt an Leistungssteigerung bei Kingsley Coman

Dennoch ist der Bayern-Coach zuversichtlich, dass sein Schützling wieder die gewünschte Leistung abrufen wird: "King wird auch wieder besser spielen. Er muss eine maximale Frische in der Muskulatur spüren, um an sein Leistungsoptimum zu kommen."

Vielleicht kann er das schon im Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) zeigen.