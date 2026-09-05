AZ-Plus

Nach Remis auf Schalke: FC Bayern hat nicht nur zwei Punkte verloren

Nach dem überraschenden Remis auf Schalke hat der FC Bayern nicht nur zwei Punkte verloren, sondern auch die Tabellenführung – zum ersten Mal nach fast zwei Jahren.
Andre Wagner
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Jamal Musiala, Lennart Karl und Michael Olise sind nach dem Remis gegen Schalke sichtlich enttäuscht.
Jamal Musiala, Lennart Karl und Michael Olise sind nach dem Remis gegen Schalke sichtlich enttäuscht. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wer am Samstagabend einen Blick auf die Bundesligatabelle geworfen hat, wird vielleicht seinen Augen nicht getraut haben. Nach dem überraschenden 0:0 des FC Bayern beim Aufsteiger Schalke 04 hat der deutsche Rekordmeister nicht nur zwei Punkte, sondern auch die Tabellenführung verloren.

FC Bayern erstmals seit 14. September 2024 nicht Tabellenführer

Erstmals seit fast zwei Jahren heißt der Tabellenführer im deutschen Fußball-Oberhaus nicht FC Bayern. Seit dem 3. Spieltag der Saison 2024/25 am 14. September 2024 hatten die Münchner ununterbrochen die Spitzenposition in der Bundesliga inne, insgesamt 67 Spieltage in Folge. Der letzte Tabellenführer davor war am 2. Spieltag der 1. FC Heidenheim.

Nutznießer des Bayern-Remis in Gelsenkirchen ist der SC Freiburg, der vorerst mit 6 Punkten und 5:1 Toren aus den ersten beiden Spielen vom Platz an der Sonne grüßt. Am Sonntagabend könnte aber der FC Augsburg die Breisgauer ablösen – ein Sieg bei Eintracht Frankfurt vorausgesetzt.

Aufsteiger Elversberg vor Bayern: Am Sonntag kommt das direkte Duell

Interessante Randnotiz: Nach dem zweiten Spieltag liegt der SV 07 Elversberg vor den Münchnern. Der Aufsteiger konnte die beiden ersten Bundesliga-Partien der Vereinshistorie überraschend gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gewinnen, gegen die Fohlen sogar nach einem 1:3-Rückstand.

Lesen Sie auch

Und am 3. Spieltag empfängt Elversberg am Sonntag, 13. September, um 17.30 Uhr den FC Bayern in der Ursapharm-Arena.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.