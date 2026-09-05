Nach Remis auf Schalke: FC Bayern hat nicht nur zwei Punkte verloren

Nach dem überraschenden Remis auf Schalke hat der FC Bayern nicht nur zwei Punkte verloren, sondern auch die Tabellenführung – zum ersten Mal nach fast zwei Jahren.

Wer am Samstagabend einen Blick auf die Bundesligatabelle geworfen hat, wird vielleicht seinen Augen nicht getraut haben. Nach dem überraschenden 0:0 des FC Bayern beim Aufsteiger Schalke 04 hat der deutsche Rekordmeister nicht nur zwei Punkte, sondern auch die Tabellenführung verloren.

FC Bayern erstmals seit 14. September 2024 nicht Tabellenführer

Erstmals seit fast zwei Jahren heißt der Tabellenführer im deutschen Fußball-Oberhaus nicht FC Bayern. Seit dem 3. Spieltag der Saison 2024/25 am 14. September 2024 hatten die Münchner ununterbrochen die Spitzenposition in der Bundesliga inne, insgesamt 67 Spieltage in Folge. Der letzte Tabellenführer davor war am 2. Spieltag der 1. FC Heidenheim.

Nutznießer des Bayern-Remis in Gelsenkirchen ist der SC Freiburg, der vorerst mit 6 Punkten und 5:1 Toren aus den ersten beiden Spielen vom Platz an der Sonne grüßt. Am Sonntagabend könnte aber der FC Augsburg die Breisgauer ablösen – ein Sieg bei Eintracht Frankfurt vorausgesetzt.

Aufsteiger Elversberg vor Bayern: Am Sonntag kommt das direkte Duell

Interessante Randnotiz: Nach dem zweiten Spieltag liegt der SV 07 Elversberg vor den Münchnern. Der Aufsteiger konnte die beiden ersten Bundesliga-Partien der Vereinshistorie überraschend gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gewinnen, gegen die Fohlen sogar nach einem 1:3-Rückstand.

Und am 3. Spieltag empfängt Elversberg am Sonntag, 13. September, um 17.30 Uhr den FC Bayern in der Ursapharm-Arena.