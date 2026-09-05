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FC Bayern ohne aktive Fanszene: Platzverweis für 500 Anhänger auf Schalke

Vor der Partie zwischen Schalke und dem FC Bayern kam es zu einer Auseinandersetzung beider Fanlager. Die Münchener traten in Gelsenkirchen ohne ihre aktive Fanszene an.
AZ/dpa |
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Der FC Bayern ohne aktive Fanszene beim Gastspiel auf Schalke.
Der FC Bayern ohne aktive Fanszene beim Gastspiel auf Schalke. © IMAGO/Thomas Pakusch
Gelsenkirchen

Der FC Bayern musste beim ersten Auswärtsspiel der Saison in Gelsenkirchen ohne seine aktive Fanszene auskommen. Die Anhänger der Münchener hatten sich vor der Partie auf einem Parkplatz mit Schalker Anhängern geprügelt. 

Die Polizei erteilte rund 500 Bayern-Fans Platzverweise vor dem Spielbeginn. Daher waren keine Ultras im Bayern-Block dabei, kaum Zaunfahnen zu sehen und wenig (organisierte) Anfeuerungsrufe zu hören.

Berichten zufolge sei es zur Auseinandersetzung gekommen, weil die beiden Fanlager vor der Partie nicht voneinander getrennt wurden. Der FC Bayern München war am Samstagabend im Topspiel erstmals seit drei Jahren wieder beim FC Schalke angetreten.

 

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