Nach Messi-Umarmung: Thomas Müller versteigert Polo-Shirt

Nach der herzlichen Umarmung zwischen Thomas Müller und Lionel Messi bei der WM wird nun Müllers getragenes Shirt versteigert. Der Erlös auf dem Charity-Portal United Charity kommt Müllers Herzensprojekt zugute, der Nicolaidis YoungWings Stiftung.

Ein Polo-Shirt, das Fußballgeschichte atmet und ganz bewusst nicht gewaschen wurde: , das der deutsche Fußballstar Thomas Müller (36) trug, als ihn Lionel Messi (39) bei der Weltmeisterschaft herzlich umarmte. Noch bis zum 24. Juli 2026 können Fans und Sammler auf das Erinnerungsstück bieten. Der komplette Erlös fließt an eine Herzensangelegenheit Müllers.

Beim aktuellen Stand liegt das höchste Gebot bei 322 Euro und damit bereits über dem geschätzten Wert von 250 Euro. Beim Objekt selbst handelt es sich um ein beigefarbenes Shirt der Marke Marc O'Polo in Größe L. Der Zustand? Ausdrücklich ungewaschen, so wie Müller es während seines TV-Einsatzes getragen hat.

Ein viraler Moment am Rande des Spielfelds

Was das Trikot so begehrt macht, ist die Szene, die daran hängt. Müller ist bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA als TV-Experte im Einsatz. Nach dem Spiel Argentinien gegen Österreich lief Superstar Messi am Spielfeldrand auf ihn zu - und es kam zur herzlichen Umarmung zwischen den beiden langjährigen Weggefährten. Der Clip verbreitete sich rasant und sammelte laut United Charity allein auf Instagram mehr als 1,4 Millionen Likes.

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Messi selbst hatte an diesem Abend erneut geglänzt und die Partie mit seinen Treffern entschieden. Argentiniens Weltstar drückte dem Turnier damit einmal mehr seinen Stempel auf.

Müller stand dabei nicht allein am Spielfeldrand. Gemeinsam mit Jürgen Klopp (59) und Moderator Johannes B. Kerner (61) analysiert er die Spiele für MagentaTV und das Trio entwickelt sich zunehmend zur Anlaufstelle für herzliche Begrüßungen. Immer wieder suchen Spieler und Trainer nach den Partien das Gespräch oder eine Umarmung, darunter auch England-Coach Thomas Tuchel (52) und Niederlande-Star Virgil van Dijk (34).

Erlös für Müllers Herzensprojekt

Der Erlös der Versteigerung kommt der Nicolaidis YoungWings Stiftung zugute - dem Herzensprojekt von Thomas Müller. Die Einrichtung begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die einen Elternteil oder Lebenspartner verloren haben, und will ihnen neue Perspektiven eröffnen.

Die Auktion ist Teil eines größeren WM-Specials von United Charity. Dort werden weitere Sammlerstücke angeboten, darunter von Stars wie Cristiano Ronaldo, Deniz Undav und Harry Kane signierte Erinnerungsstücke.