Hansi Gehrlein von "Die 13 Höslwanger" hat bei den Mitgliederversammlungen des FCB wie am Samstag eine Kultrolle inne. In der AZ redet er darüber und auch wie der Rekordmeister Probleme löst.

AZ: Herr Gehrlein, Sie sind eine der Konstanten auf den jährlichen Jahreshauptversammlungen des FC Bayern. Wenn die Mitglieder im letzten Tagesordnungspunkt zu den Wortmeldungen aufgerufen sind, haben Sie traditionell das letzte Wort. Und dann gibt’s Freibier. Wie kam es eigentlich dazu?

HANSI GEHRLEIN: Das geschah bei meiner ersten Wortmeldung auf dem Nockherberg im November 1994, als Franz Beckenbauer zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt worden ist. Der Grund meiner Wortmeldung war folgender: Ich war zuvor beim Tag der offenen Tür an der Säbener Straße und das war ein solches Durcheinander, das mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich wollte vorbringen, dass man das besser machen könnte. Also habe ich mich in die Wortmeldungsliste eingetragen. Das hat mich ein bisserl Überwindung gekostet - und vielleicht das ein oder andere Weißbier. So einfach ist das ja auch nicht, wenn man da auf die Bühne geht und was sagt. Witzig war, dass Franz Beckenbauer mich aufgerufen hat mit "Johann Bärlein".

Kurze Zeit später kannten der Kaiser und alle Mitglieder den Namen des Fanclub-Präsidenten der "13 Höslwanger": Hansi Gehrlein.

Ich habe mein Anliegen vorgebracht und gemerkt, dass mir alle zuhören, dass das Präsidium ganz brav dahockt. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, warum es mir eingefallen ist. Als ich ganz spontan Beckenbauer zur Präsidentschaft gratuliert habe, sagte ich: Bei jedem normalen Sportverein wie bei uns auf dem Land ist es so: Wenn ein neuer Vorstand oder ein neues Präsidium gewählt wird, muss allen Mitgliedern eine Runde spendiert werden. Und deswegen fordere ich jetzt, dass alle a Freibier kriegen. A Hoibe - hab’ ich damals gesagt.

Und wie hat Beckenbauer reagiert?

Er hat so ganz komisch geschaut, sie haben ein bisserl gelacht auf der Bühne. Dann hat Beckenbauer den Karl Hopfner (den damaligen Geschäftsführer, d.Red.) gefragt, ob das die Kasse hergibt. Hopfner nickte. Darauf hat Beckenbauer gesagt: Das Freibier ist genehmigt - und das hat sich dann Jahr für Jahr fortgesetzt.

Auf Bayerns Mitgliederversammlungen kann es auch mal hitziger werden

Auch die Jahreshauptversammlung diesen Samstag im BMW Park wäre nicht stilecht ohne Ihre Freibier-Forderung am Ende.

Na, logisch. Dass dies so legendär wird, hätte ich mir natürlich damals auch nicht denken können - eine lustige Sache und in gewisser Weise auch eine Ehre.

Dabei geht es nicht immer so harmonisch zu bei diesen Mitgliederversammlungen. Siehe beispielsweise im Jahr 2007, als Uli Hoeneß die Fans wegen der Kritik an der Atmosphäre in der 2005 eröffneten Allianz Arena bepöbelte. Er sagte damals: "Eure Scheißstimmung! Da seid ihr doch für verantwortlich, und nicht wir. Das ist doch unglaublich!"

Eine wilde Sache, das war der Wahnsinn! Die Versammlung ist an und für sich ganz normal verlaufen - bis zu den Wortmeldungen. Da waren halt viele negative Sachen dabei. Man hat schon gemerkt, wie Uli Hoeneß der Kamm schwillt. Seine Gesichtsfarbe wurde immer roter, bis es irgendwann aus ihm herausgeplatzt ist. Danach hat es ihm leidgetan, er hat sich dafür entschuldigt, hat uns Fans eingeladen zum Treffen in die Allianz Arena. Dort ist die ganze Sache dann ausgeratscht worden.

Eines der Bilder, die man gefühlt auch hören kann: Uli Hoeneß setzt bei der Mitgliederversammlung 2007 zu seiner legendären "Scheiß-Stimmung"-Wutrede an. © Imago

Gehrlein über Fan-Attacke auf Hainer: "Das hat nicht zur Bayern-Familie gepasst"

Hatte Hoeneß mit seiner Kritik eigentlich Recht?

Der Uli hat in gewisser Weise immer a bisserl recht. Aber manchmal überzieht er auch a bisserl (lacht). Im selben Atemzug hat Hoeneß gesagt, dass er den anderen Leuten das Geld aus der Tasche zieht, damit er uns Fans die günstigen Stehplätze geben kann. Das hat natürlich Wind aus der Geschichte genommen.

2021 kam es im Zuge des Konflikts der Vereinsführung mit den Mitgliedern um das millionenschwere Sponsoring durch Qatar Airways, sprich durch das Emirat Katar, zum Eklat. Ein Antrag von Mitgliedern führte zu heftigen Wortgefechten. Präsident Herbert Hainer brach die Sitzung kurz nach Mitternacht unter gellenden Pfeifkonzerten vorzeitig ab, woraufhin einige in der Halle komplett eskalierten und "Hainer raus!" brüllten.

Wir sind alle erschrocken, dass der Präsident so angegriffen wird. Das war schon hart, hat nicht zur Bayern-Familie gepasst. Aber auch da hat man eine Lösung gefunden. Herbert Hainer lud Mitglieder zu Gesprächen ein. Das ist ja beim FC Bayern so: Wenn Gegenwind kommt, versucht man im Dialog, das wieder hinzubiegen. Im Nachhinein hat sich das Ganze zum Guten gewendet. Bei meiner Wortmeldung hab’ ich auf gut Boarisch g’sagt: "Mir ist der Katarrh in der Nosn auch liaber als wia aufm Trikot."

Und einmal haben Sie es samt Foto sogar in die SZ geschafft.

Das war 1997 in der Olympiahalle. Bei meiner Wortmeldung schimpfe ich erst irgendwas ins Mikrofon und kicke dabei mit einem meiner Haferlschuhe dermaßen auf den Boden, dass hinter mir die Meisterschale von der Bühne kracht. Ich drehe mich um - auch der Ständer, auf dem die Schale drapiert war, ist zerbrochen. Warum auch immer. Ich hebe die Meisterschale auf, gehe wieder ans Rednerpult, reiße das Ding in die Höhe und schreie ins Mikro: "Gott erhalte uns Franz, den Kaiser!" Und der ganze Saal beginnt zu brüllen.