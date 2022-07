Nach Goretzka-Schock beim FC Bayern: Neuzugang Gravenberch direkt im Fokus

Leon Goretzka fehlt mehrere Wochen, Neuzugang Ryan Gravenberch könnte deshalb gleich gefordert sein. Im Training überzeugt er schonmal, Mitspieler und Trainer Julian Nagelsmann sind begeistert.

Washington/München - Im Schatten der Top-Transfers Sadio Mané und nun Matthijs de Ligt geht der Deal von Ryan Gravenberch etwas unter. 18,5 Millionen Euro ließen sich die Bayern die Dienste des erst 20-Jährigen kosten. Der Niederländer ist ein Mann für die Zukunft – in München hat er einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Früher als erwartet könnte Gravenberch nun eine prägende Rolle im Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters einnehmen. Nach dem Goretzka-Schock ist Gravenberch direkt ein Startelf-Kandidat im zentralen/defensiven Mittelfeld an der Seite von Joshua Kimmich.

Kimmich über Gravenberch: "Der macht's echt richtig gut im Training"

Sein neuer Sechser-Partner ist bereits vor dem ersten Vorbereitungsspiel gegen D.C. United (Donnerstag, 1.30 Uhr MESZ) begeistert vom Neuzugang. "Also der macht's echt richtig gut im Training, ein super Junge", sagte Kimmich bei einem Sponsoren-Termin in Washington. "Er ist sehr ballsicher, technisch top und körperlich gut."

Von der Statur her ähnelt Gravenberch (1,90 m) zumindest schon mal dem verletzten Goretzka (1,89 m). Doch Letzterer fehlt jetzt erst mal – nach seiner erfolgreichen Knie-OP ist mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen zu rechnen. "In erster Linie ist es natürlich bitter für ihn", konstatierte Kumpel Kimmich – "er war richtig gut drauf, körperlich und spielerisch, er hat super trainiert".

Goretzka schrieb Kimmich nach der Diagnose, danach haben beide miteinander telefoniert. "Das war schon schwierig zu verdauen, weil es einfach so aus dem Nichts gekommen ist", so Kimmich. "Und dann noch eine OP – da sprechen wir jetzt nicht von zwei, drei Tagen Ausfallzeit. Das wird uns schon wehtun."

Neuer war von Gravenberch "positiv überrascht"

Gravenberch könnte die Schmerzen zumindest vorübergehend lindern, im Training macht er bereits mächtig auf sich aufmerksam. Es sei beeindruckend, dass der Niederländer schon auf so einem hohen Niveau ist, schwärmte Kimmich weiter. "Ich glaube, dass er uns sehr weiterhelfen kann."

Vollgas im Training: Ryan Gravenberch (r.) und Joshua Kimmich. © imago/kolbert-press

Davon geht auch Kapitän Manuel Neuer aus, der laut eigener Aussage "positiv überrascht" ist. "Er hat sich bisher immer gezeigt, war sehr präsent, hat auch viel gesprochen. Er möchte immer den Ball haben, ist technisch gut und bringt auch eine gewisse Aggressivität mit rein", erklärte Neuer und fasste kurz und knapp zusammen: "Gefällt mir gut!"

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat ebenfalls nur Lob für den Neuzugang übrig. Er habe einen sehr guten Eindruck hinterlassen und sei ein "sehr feiner Fußballer", der immer gute Ideen habe. "Ryan ist ein Bindeglied zwischen Offensive und Defensive und durch den Ausfall von Leon hat er jetzt früher die Chance, unserem Spiel seinen Stempel aufzudrücken", erklärte der Cheftrainer bei der Pressekonferenz in Washington. Klingt jedenfalls nicht so, als würde sich Gravenberch in den nächsten (Test)Spielen überwiegend auf der Bank wiederfinden...

Wo Nagelsmann bei Gravenberch noch Potenzial sieht

Doch der Trainer wäre kein Trainer, wenn er nicht noch Verbesserungsbedarf sehen würde. Bei Gravenberch besteht der laut Nagelsmann im Abwehrverhalten. "Er hat sicher noch Potenziale, was das Defensive angeht, das war bei Ajax nicht so gefragt. Aber er hat die Bereitschaft dazu und das ist schon mal gut. (...) Wenn er so spielt, wie er trainiert, dann glaube ich, dass wir alle Freude daran haben werden."

Gravenberch konkurriert nun vorerst mit Marcel Sabitzer um den Platz neben Kimmich, doch durch seine Trainingsleistungen dürfte der Neuzugang aktuell die Nase vorn haben. Durcheinanderwürfeln könnte das noch mal ein möglicher Transfer von Konrad Laimer – die Bayern und RB Leipzig sollen sich in Sachen Ablöse annähern.

Doch jetzt steht erst mal der erste Test der Vorbereitung an, höchstwahrscheinlich mit einem top motivierten Ryan Gravenberch auf der Goretzka-Position.