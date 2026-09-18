Nach dem "HeidiFest": Klum feiert in der Allianz Arena weiter

Einen Tag nach dem "HeidiFest" ist Heidi Klum in der Allianz Arena. Zusammen mit Tom Kaulitz schaut sie das Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin.

Heidi Klum saugt das Münchner Lebensgefühl förmlich auf. Am Donnerstag feierte die Modelmama das "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus, am Freitagabend ging es für sie in die Allianz Arena. Zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz hatte sich das Model einen Platz in der VIP-Lounge auf der Haupttribüne für das Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin gesichert.

Blaskapelle sorgte für Wiesnstimmung in der Allianz Arena

In Oktoberfeststimmung kam sie auch dort. Vor der Partie spielte eine Blaskapelle Märsche. Und auch der Stadion-DJ legte einige Wiesn-Hits auf. Übrigens: Es ist nicht das erste Mal, dass Klum ein Spiel in der Münchner Arena schaut. Wenn es die Zeit zulässt, ist sie Tribünengast. Vor allem Kaulitz ist großer Fan der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.