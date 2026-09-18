AZ-Plus

Nach dem "HeidiFest": Klum feiert in der Allianz Arena weiter

Einen Tag nach dem "HeidiFest" ist Heidi Klum in der Allianz Arena. Zusammen mit Tom Kaulitz schaut sie das Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Große Fans des FC Bayern: Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz.
Große Fans des FC Bayern: Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz. © IMAGO

Heidi Klum saugt das Münchner Lebensgefühl förmlich auf. Am Donnerstag feierte die Modelmama das "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus, am Freitagabend ging es für sie in die Allianz Arena. Zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz hatte sich das Model einen Platz in der VIP-Lounge auf der Haupttribüne für das Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin gesichert. 

Blaskapelle sorgte für Wiesnstimmung in der Allianz Arena

In Oktoberfeststimmung kam sie auch dort. Vor der Partie spielte eine Blaskapelle Märsche. Und auch der Stadion-DJ legte einige Wiesn-Hits auf. Übrigens: Es ist nicht das erste Mal, dass Klum ein Spiel in der Münchner Arena schaut. Wenn es die Zeit zulässt, ist sie Tribünengast. Vor allem Kaulitz ist großer Fan der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.