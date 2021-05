Nach Albtraum-Leihe zu Parma: Joshua Zirkzee vor Bayern-Rückkehr - doch wie geht es weiter?

Die sechsmonatige Leihe von Joshua Zirkzee verlief alles andere als erhofft. Der junge Angreifer hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kehrt nach dem Abstieg des Traditionsklubs zum FC Bayern zurück, doch hier stehen die Zukunftsperspektiven noch immer schlecht.

München - Hexenschuss, Knieverletzung und jetzt auch noch der Abstieg: Das vergangene Halbjahr hat sich für Joshua Zirkzee spätestens seit dem vergangenen Wochenende endgültig zu einem einzigen Fiasko entwickelt.

Im Winter wurde der junge Niederländer, der in der vergangenen Saison seinen großen Durchbruch feierte, zum damaligen Tabellenvorletzten Parma Calcio nach Italien verliehen. Nun, vier Monate später, ist der Abstieg des italienischen Traditionsklubs auch rechnerisch fix.

Zirkzee bei Parma mit großem Verletzungspech

Sportlich konnte der 19-Jährige während seiner glücklosen Zeit in Norditalien kaum etwas beitragen. Schon kurz nach seiner Ankunft in Parma setzte ihn ein Hexenschuss für mehrere Wochen außer Gefecht, seit Anfang April zwingt ihn eine Innenbandverletzung im Knie zum Zuschauen. Seine mehr als dürftige Leih-Bilanz: Vier Spiele, keine Torbeteiligung.

Wenig überraschend wird der Absteiger laut "kicker" davon absehen, die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zu ziehen. Nach aktuellem Stand wird er also im Sommer zum FC Bayern zurückkehren.

Wie es für den 19-Jährigen, dessen Vertrag in München noch bis 2023 datiert ist, weitergeht, ist allerdings noch völlig offen. In der Hinrunde lag Zirkzee in der internen Stürmer-Rangordnung klar hinter dem gesetzten Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting, der vor der Saison von Paris Saint-Germain verpflichtet worden war. Insgesamt kam er auf gerade einmal sieben Einsätze, vier davon waren für die zweite Mannschaft. An einem Tor war er nicht beteiligt.

Zirkzee-Konkurrent Choupo-Moting vor Verlängerung?

Dass sich an seinem Status in der kommenden Spielzeit etwas ändert, scheint zumindest fraglich. Insbesondere in der zweiten Saisonhälfte wusste Choupo-Moting absolut zu überzeugen und traf in Abwesenheit des verletzten Lewandowski unter anderem in beiden Viertelfinal-Duellen mit PSG. Aufgrund seiner offenen Art genießt er innerhalb der Mannschaft und des Vereins große Wertschätzung.

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft zum Ende dieser Saison aus, aufgrund seiner starken Leistungen darf er sich aber gute Chancen auf eine Weiterbeschäftigung ausrechnen. Die Zukunftsaussichten für Zirkzee würden sich damit weiter verschlechtern.