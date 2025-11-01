AZ-Plus

Musiala-Comeback naht: Kurzeinsätze bereits noch in diesem Jahr?

Nach der schweren Verletzung bei der Klub-WM kämpft sich der Bayern-Jungstar allmählich zurück. Sportvorstand Max Eberl spricht über den Comeback-Plan.
Jamal Musiala beim Reha-Training.
Jamal Musiala beim Reha-Training.
München

Nationalspieler Jamal Musiala könnte nach seinem Wadenbeinbruch in diesem Jahr noch zu Kurzeinsätzen beim FC Bayern kommen.

Das ließ Sportvorstand Max Eberl am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Bayer Leverkusen durchblicken. 

Eberl hofft auf Musiala-Comeback im Dezember

"Wir denken, dass er im Dezember wieder mit der Mannschaft dabei sein kann. Dass er vielleicht schon ein paar Minuten schnuppern kann, so dass er dann im Januar wieder 100 Prozent dabei ist", sagte Eberl bei Sky.

Musiala hatte im Sommer bei der Klub-WM in den USA im Spiel gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation mit dem Bruch des Wadenbeins erlitten. Zuletzt war er auf den Platz zurückgekehrt und absolvierte Laufeinheiten auf dem Rasen.

