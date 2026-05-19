Musiala hat jetzt eine Wachsfigur – aber wie fit ist er wirklich?

Bayern-Star enthüllt eigene Figur. Wie fit er kurz vor der WM ist, weiß Musiala selbst nicht.

Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich: Jamal Musiala (l.) und seine Wachsfigur von Madame Tussauds.

Bei Madame Tussauds in Berlin hat Jamal Musiala künftig prominente Gesellschaft: Manuel Neuers Wachsfigur ist in dem Museum bereits zu sehen, auch die von Joshua Kimmich, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Kylian Mbappé. Und nun er: Musiala. "Es ist eine große Ehre. Ich bin richtig stolz und glücklich, dass ich dabei bin", sagte der 23-Jährige Bayern-Profi am Dienstag bei der Enthüllung der Figur in München. Es sei "ein Schock für mich, dass es so echt aussieht", ergänzte Musiala mit einem Lächeln.

Enthüllt: Musiala und seine Wachsfigur. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Musiala hofft auf Pokalsieg

Während der Spielmacher über die WM und das nahende DFB-Comeback von Manuel Neuer nicht sprechen wollte, gab er Auskunft zum Pokalfinale am Samstag gegen den VfB Stuttgart.

Es wird Musialas Premiere sein. Beim bis dato letzten Endspiel der Münchner 2020 unter Corona-Bedingungen und ohne Zuschauer stand der damals 17 Jahre alte Musiala nicht im Kader. "Ich habe von anderen Spielern gehört, dass die Stimmung und Atmosphäre richtig cool sind", sagte Musiala. "Die Vorfreude ist riesengroß."

Musiala sucht noch nach seiner Topform. © IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Sollte das Double aus Meisterschaft und Pokal gelingen, würde er der Saison die Note 2 geben, meinte Musiala zur AZ.

Wie fit ist Musiala?

Und bei wie viel Prozent ist er nach seiner Verletzung? Musiala: "Schwere Frage, weiß ich nicht. Ich habe körperlich gute Schritte gemacht in den letzten Wochen, dass ich auch Spiele starten kann. Es sind noch Schritte, die ich nach vorne machen kann."