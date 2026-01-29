Musiala gibt sich nach Traum-Comeback selbstkritisch: "In der ersten Halbzeit vergessen, Fußball zu spielen"

Jamal Musiala erzielt bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit seiner schlimmen Verletzung einen Treffer und gibt sich dennoch selbstkritisch. Max Eberl schwärmt derweil vom FC-Bayern-Star.

Wer Bedenken hatte, dass Jamal Musiala nach seinem Beinbruch im vergangenen Sommer nicht mehr der Alte werden könnte, der darf sich seit Mittwochabend entspannt zurücklehnen. Im abschließenden Spiel der Ligaphase der Champions League bei der PSV Eindhoven stellte der Offensiv-Star des FC Bayern erstmals seit seiner schlimmen Verletzung im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain wieder seine ganze Klasse unter Beweis – und wie!

Gegen den Tabellenführer der niederländischen Eredivisie durfte der 22-Jährige erstmals wieder von Beginn an ran und zeigte seine Qualitäten eindrucksvoll. Musiala wirkte spritzig, spielfreudig und war sofort wieder einer der auffälligsten Offensiv-Stars der Bayern. In der 58. Minute krönte der offensive Mittelfeldspieler seine starke Leistung nach Vorlage von Supertalent Lennart Karl standesgemäß mit einem strammen Rechtsschuss zum 1:0.

Eberl über Musiala: "Keiner erwartet von ihm Wunderdinge"

"Das haben wir schon die letzten Tage gemerkt, dass er Freude hat. Er ist extrem demütig und dankbar, dass er wieder auf dem Platz stehen kann", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 2:1-Sieg, der den Bayern Platz zwei in der Mammut-Tabelle der Champions League einbrachte: "Keiner erwartet von ihm Wunderdinge. Und trotzdem finde ich, hat er heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht."

Vor der Partie hatte Trainer Vincent Kompany noch zur Geduld beim Offensiv-Star gemahnt. "Ich erwarte nicht, dass er Leistungsträger ist", sagte Kompany vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN. Musiala hätte vielmehr nach seinem bei der Klub-WM im vergangenen Juli zugezogenen Wadenbeinbruch möglichst schnell für die entscheidende Saisonphase - gerade in Europas Königsklasse - in Topform gebracht werden sollen.

Kompany: "Es muss eine harte Integration sein"

"Es gibt leider in dieser Phase der Saison keine softe Integration. Es muss eine harte Integration sein. Und das ist unser Puzzle im Moment", hatte Kompany bereits am Vorabend zum Einbau von Musiala und dem ebenfalls monatelang verletzten Leistungsträger Alphonso Davies gesagt. "Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Er muss durch in dieser Phase", konkretisierte Kompany zu Musiala.

Der Offensiv-Star selbst gab sich nach der Partie zurückhaltend. "Es war ganz gut, ich komme jetzt rein, es war ein guter Tag", sagte der 22-Jährige und gab sich mit Blick auf die eigene Leistung selbstkritisch: "In der zweiten Halbzeit habe ich etwas vergessen, Fußball zu spielen. Ansonsten ging es heute echt gut. Ich hatte gute Aktionen und komme immer besser rein. Ich will immer weiter liefern."

Am besten schon am kommenden Wochenende beim Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Hamburger SV am kommenden Samstag, wenn die Scharte aus der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Augsburg aus dem vergangenen Wochenende ausgewetzt werden soll. Dass er fußballerisch nichts verlernt hat, hat Musiala am Mittwochabend gezeigt.