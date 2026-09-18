Münchner Kult-Arzt im Fokus: Neue Doku zeigt Müller-Wohlfahrt und seine Bayern-Stars

Er behandelte die Stars des FC Bayern und Sportgrößen aus aller Welt – doch seine Methoden waren nicht unumstritten. Jetzt widmet Sky dem Münchner Sportarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt eine eigene Doku.

Sky widmet Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (84) einen eigenen Dokumentarfilm. Das Sky Original trägt den Titel "Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions" und zeichnet die Laufbahn des Münchner Sportmediziners nach. Laut dem Sender rückt dabei erstmals auch der Privatmensch hinter der öffentlichen Figur in den Fokus.

Dafür öffnet die Familie ihre Türen. Seine Frau Karin und Tochter Maren kommen ausführlich zu Wort. Sie schildern, was es heißt, wenn der Ehemann und Vater sein Leben dem Spitzensport verschrieben hat.

Aus Ostfriesland in die Münchner Innenstadt

Der Film setzt ganz am Anfang an. Müller-Wohlfahrt wuchs in einer ostfriesischen Pfarrersfamilie auf. Die Doku begleitet seinen Weg in die Medizin, seine ersten Schritte im Sport und reicht bis zu seinem heutigen Engagement. Dazwischen liegt der Aufstieg zum wohl bekanntesten Sportarzt der Welt.

Seine Praxis im Zentrum Münchens entwickelte sich zur festen Adresse für die Profis des FC Bayern. Doch nicht nur sie ließen sich dort behandeln. Auch Spitzensportler und Prominente aus aller Welt reisten an, um sich von "Mull" untersuchen zu lassen.

Mit den Händen zur Diagnose

Zuweilen galten die Methoden des Mediziners als umstritten. Am Anfang seiner Untersuchungen steht das Ertasten von Körper und Gelenken mit den Händen. Kritiker stellten diese Diagnostik und seine Therapieansätze immer wieder infrage. Der Film nimmt auch diese Debatten auf und schaut hinter die Kulissen von Wettkämpfen und Comebacks.

Eine Frage zieht sich dabei durch die Doku: Warum vertrauten ihm Weltstars aus Fußball, Leichtathletik, Tennis, Boxen, Wintersport und Showbusiness über Jahrzehnte hinweg?

Von Usain Bolt bis Peter Maffay

Antworten geben jene, die er selbst behandelt oder begleitet hat. Vor der Kamera sprechen unter anderem Sprintstar Usain Bolt, Boxer Wladimir Klitschko, Eiskunstläuferin Katarina Witt und Schwimmerin Franziska van Almsick. Aus dem Fußball erzählen Jogi Löw, Uli Hoeneß, Paul Breitner und Lothar Matthäus von ihren Erfahrungen. Dazu kommen Rennfahrerin Christina Surer, Musiker Peter Maffay und Prof. Dr. Ulrich Stöckle.

Neben privaten Familienmomenten zeigt der Film exklusive Aufnahmen aus der Praxis sowie Archivmaterial großer Sportereignisse. Und er geht der Frage nach, was einen 84-Jährigen antreibt, der noch immer fast täglich behandelt und trainiert. Ans Aufhören denkt Müller-Wohlfahrt laut Sky jedenfalls nicht.

"Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions" ist ab dem 23. Oktober via Sky und Streamingdienst Wow zu sehen.