München eine Alternative: Uefa entzieht St. Petersburg das Champions-League-Finale

Mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine sucht die Europäische Fußball-Union einen neuen Austragungsort für das in St. Petersburg geplante Champions-League-Finale. Auch München wäre eine Option.

Auch die Allianz Arena in München ist eine Option, wenn es um einen Ersatz-Spielort für das Champions-League-Finale am 28. Mai geht. (Archivbild)

Nyon/München - Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine will die Europäische Fußball-Union (Uefa) St. Petersburg das Champions-League-Finale nicht ausrichten lassen.

Krieg in der Ukraine: Wo steigt das Champions-League-Finale 2022?

Das Endspiel ist bislang für den 28. Mai in der WM-Arena in Wladimir Putins Heimatstadt vorgesehen. Der Beschluss zur Aberkennung der Gastgeberrolle soll nach dpa-Informationen auf der außerordentlichen Sitzung des Uefa-Exekutivkomitees am Freitag fallen. Eine Entscheidung über einen Ersatzort wird am Freitag noch nicht erwartet.

Möglich wäre ein erneuter Tausch mit den Finalorten der kommenden Jahre: Istanbul und München wären dann Optionen.

Nach Informationen der englischen Nachrichtenagentur Press Association ist derzeit ein Austragungsort in England im Gespräch – vor allem wenn es zwei Klubs aus der Premier League ins Finale schaffen sollten.

Champions-League-Finale im Stadion von West Ham United?

Allerdings sind zwei Top-Arenen am Finaltag bereits belegt. Im Wembley-Stadion soll das Playoff-Finale der Zweiten Liga ausgetragen werden. In der modernen Tottenham-Arena steht ein Rugby-Finale auf dem Programm. Im Gespräch ist daher auch das Olympiastadion, in dem West Ham United spielt.

Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten musste - aufgrund der Corona-Pandemie - der Final-Austragungsort gewechselt werden.