Dass Thomas Müller künftig in der MLS spielen wird, ist seit einigen Tagen klar. Lediglich der Klub war noch unklar – bis jetzt. Die Bayern-Legende schnürt künftig ihre Schuhe in Kanada.

Thomas Müllers neuer Klub sind wohl die Vancouver Whitecaps, die in der nordamerikanischen MLS spielen.

Der Wechsel von Bayern-Legende Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps in die nordamerikanische Profiliga Major League Soccer (MLS) steht offenbar vor dem Abschluss. Der Deal sei zwar noch nicht vollends besiegelt, aber "nahe", berichten die Zeitungen des Medienunternehmens Postmedia (Vancouver Sun, The Province) unter Berufung auf eine Quelle innerhalb der Liga.

Demnach habe sich Vancouver mit Müller bereits geeinigt, im Gespräch ist ein Zweijahresvertrag ab 1. August. Auch das Problem, Müller innerhalb der komplizierten MLS-Regeln in den Kader der Caps zu integrieren, sei gelöst. Nun scheint auch die letzte Hürde genommen: Laut "Bild" hat sich Vancouver mit dem Cincinnati FC, der die Rechte an einem Müller-Transfer in die MLS (Discovery Rights) hält, geeinigt. 400.000 Euro sollen die Rechte kosten.

Wegen Müller: MLS als Vermittler zwischen Vancouver und Cincinnati

Nach 17 Jahren als Profi beim FC Bayern hatte Müller seinen Wechsel "übern großen Teich" vor wenigen Tagen in einem Video angekündigt. Die kanadischen Zeitungen charakterisierten den "space interpreter" (Raumdeuter) so: "Müllers Stärken liegen in seiner Spielintelligenz und seinem Spielverständnis. Er ist weder schnell, noch ein kraftvoller Stürmer. Er ist kein herausragender Dribbler. Er ist einfach immer sehr schlau."

Bei den Verhandlungen zwischen Vancouver und Cincinnati soll die MLS vermitteln. Die Liga hat ein großes Interesse daran, dass der Deal zustande kommt, will sie ihren Glanz doch nach Lionel Messi (Inter Miami) und Co. mit weiteren alternden Topstars mehren.