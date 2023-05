Müller gibt Meisterschaft nicht auf: "Will Dortmund erstmal zweimal siegen sehen"

Der FC Bayern verliert gegen RB Leipzig mit 1:3. Nach der Partie zeigt sich Thomas Müller kämpferisch und will die Hoffnungen auf die elfte Meisterschaft in Folge noch nicht begraben.

München - Die erste titellose Saison seit elf Jahren scheint langsam aber sicher Realität zu werden. Der FC Bayern hat im Kampf um die Meisterschaft das wichtige Topspiel gegen RB Leipzig mit 1:3 verloren. Dementsprechend enttäuscht marschierten die Stars des deutschen Rekordmeister nach der Klatsche gegen die Roten Bullen in den Mannschaftsbus vor der Allianz Arena. Unter ihnen Thomas Müller.

Müller über die zweite Hälfte: "Schon sehr schwach"

Dementsprechend fiel auch das Fazit des Urbayers zum Spiel aus: "Die zweite Halbzeit war natürlich schon sehr schwach. Am Ende ist es auch ein kurioses Spiel, weil wir drei Gegentore weggeben wo RB jetzt spielerisch nicht viel tun musste. Dann verlierst du auf einmal mit 1:3."

Dennoch gab Müller die elfte Meisterschale in Folge noch nicht auf: "Hand aufs Herz. Mir ist völlig egal wie dieses Spiel gelaufen ist, weil es ist schon passiert. Ich bin richtig überzeugt, dass wenn wir alles in diesen letzten Spieltag legen, dann habe ich schon genügend erlebt." Damit spielte der 33-Jährige unter anderem auf das Meisterschaftsfinale 2001 an, als sich die Münchner noch in aller letzter Sekunde in Hamburg die Schale sicherten.

Müller mit kleiner Stichelei an den BVB

Im selben Atemzug betonte Müller: "Für uns geht es darum, dass wir am Wochenende die Chance haben zu gewinnen in Köln und dann will ich Dortmund erstmal zweimal siegen sehen. Wenn sie das tun, dann sage ich Hut ab. Dann haben sie es auch verdient mit dieser Rückrunde. Aber die haben noch zwei Spiele zu gehen." Das erste bestreitet der BVB gegen den FC Augsburg, ehe zum Saisonfinale Mainz 05 in den Signal-Iduna-Park kommt.