Möglicher Lewandowski-Nachfolger: Teamplayer und kopfballstark – das macht Sasa Kalajdzic aus

Sasa Kalajdzic wird als möglicher Lewandowski-Nachfolger mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Was zeichnet den Sturm-Hünen aus? Die AZ stellt den Österreicher genauer vor.

München - Ein weiterer Österreicher für den FC Bayern? Am Mittwochnachmittag wurde nach " "-Infos der Berater von Sasa Kalajdzic an der Säbener Straße gesichtet. Es soll bereits die zweite Verhandlungsrunde zwischen beiden Parteien gewesen sein.

Vor allem Julian Nagelsmann macht sich wohl für eine Verpflichtung des Stürmers vom VfB Stuttgart stark. Wie die " " berichtet, soll der Bayern-Coach gar in die Verhandlungen involviert sein. Eine Ablöse zwischen 20 und 25 Millionen Euro wäre wohl fällig.

Wird der 24-Jährige der neue Robert Lewandowski, der bekanntlich auf einen Abschied aus München drängt? Die AZ stellt den potenziellen Nachfolger des Polen vor.

Kalajdzic früher oft als zentraler Mittelfeldspieler eingesetzt

Kalajdzic, 1997 in Wien geboren, spielte in der Jugend bei verschiedenen Vereinen in Österreichs Hauptstadt. Bei der Admira Wacker gelang dem Zwei-Meter-Hünen 2017 der Durchbruch zum Profifußballer. In der Jugend noch als zentraler Mittelfeldspieler eingesetzt wurden seine Stärken im Sturmzentrum nach und nach vermehrt wahrgenommen.

In der Saison 2018/19 schoss Kalajdzic in 15 Partien acht Tore und bereitete fünf weitere Treffer im österreichischen Fußballoberhaus vor. Dies sprach sich auch bis nach Deutschland herum und so wechselte der gebürtige Wiener zur neuen Spielzeit zum VfB Stuttgart in die 2. Bundesliga. Aufgrund einer schweren Knieverletzung in der Vorbereitung musste der mittlerweile 24-Jährige bis Ende Mai 2020 auf sein Pflichtspieldebüt für die Schwaben warten.

Hamann: "Technisch herausragend für die Körpergröße"

Mitunter Kalajdzic war es zu verdanken, dass der Bundesliga-Aufsteiger in der folgenden Saison in der oberen Tabellenhälfte mitmischte und am Ende Rang neun belegte. Der Österreicher, der 2020 für die ÖFB-Elf debütierte, erzielte 16 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. In der abgelaufenen Spielzeit bremste ihn erneut eine Schulterverletzung nahezu über die komplette Hinrunde aus, schlussendlich kam er noch auf sechs Tore und zwei Assists.

Seine Verletzungsanfälligkeit und die Tatsache, dass Kalajdzic noch keinen Titel sowie internationale Erfahrung vorweisen kann, zählen zu den größten Schwächen des Österreichers.

Auf der anderen Seite besticht er zweifelsohne durch sein Kopfballspiel und seine körperliche Präsenz. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte der Sturm-Hüne jeweils die Hälfte seiner Tore mit dem Kopf. Da der Rechtsfuß früher oftmals als Zehner agierte, ist er trotz seiner Größe technisch sehr versiert am Ball. "Er kann köpfen, er kann die Bälle ablegen. Er hält die Bälle gut fest, ist technisch herausragend für die Körpergröße und hat einen sehr guten Abschluss", fasste Dietmar Hamann zuletzt die Qualitäten des Österreichers zusammen.

Sasa Kalajdzic: Fair-Play-Geste gegen Bielefeld

Neben seinen spielerischen Fähigkeiten soll Nagelsmann auch von der Teamfähigkeit des bislang noch titellosen Stürmers begeistert sein. Der Österreicher hat stets das Beste für seine Mitspieler im Sinn – und nicht nur für die. Beweis gefällig? Sein Fair-Play-Moment Anfang April 2022 im Abstiegskampf. Als der Bielefelder Fabian Klos nach einem Zusammenprall auf dem Spielfeld liegenblieb, entriss Kalajdzic den Sanitätern die Trage und sprintete Richtung Klos. "Ich wollte einfach schnell helfen", sagte der Stuttgarter im Anschluss, vom Bielefelder Publikum gab es Szenenapplaus.

Nun steht Kalajdzic vor einem Abschied in Stuttgart, selbst VfB-Sportdirektor Sven Mislintat rechnet nicht mit einem Verbleib trotz Vertrags bis 2023. "Sein Limit ist noch lange nicht erreicht, er wird irgendwann weiterziehen. Ich wünsche ihm eine große Karriere und traue ihm diese auch zu", sagte sein ehemaliger Teamkollege Mario Gomez vergangenen Sommer.

Geht diese nun beim FC Bayern weiter? Experte Hamann traut dem 24-Jährigen "seine 25, 30 Tore" pro Saison in München jedenfalls zu. "Die heißen Tage stehen an, nicht nur vom Wetter her", betonte Kalajdzic selbst gegenüber der " ". Gut möglich also, dass der Österreicher nach seinem Sommerurlaub mit Freundin Lorena bald an der Säbener Straße aufschlägt und die heißen Tage fortsetzt...