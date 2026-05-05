Mit Musik und Drohne: Karl im Abschlusstraining des FC Bayern dabei

Lennart Karl war im Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Duell gegen Paris Saint-Germain wieder dabei.

Um kurz vor 14 Uhr machten Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof den Anfang. Das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21 Uhr) stand am Dienstagnachmittag auf dem Programm. Gut gelaunt betraten die beiden Kumpels den Trainingsplatz an der Säbener Straße. Wenig später folgte der Dritte im Freundeskreis, Lennart Karl.

Karl kann bis zu 20 Minuten gegen Paris spielen

Der Youngster konnte die Einheit voll mitmachen. Nach AZ-Information hat Karl gegen die Franzosen rund 20 Minuten im Tank. Ebenfalls wieder mit dabei war Raphael Guerreiro, der zuletzt wegen eines kleinen Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel ausfiel. Gemeinsam mit den Teamkollegen absolvierten sie ein kurzes Aufwärmprogramm mit lockeren Läufen.

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Überwacht wurde die Einheit von Kompany-Assistent Rodyse Munienge mit der Drohne. Auch für Musik war gesorgt. Kabinen-DJ Jamal Musiala legte auf. Kein Rap, nein Sommerhits wie "Danza Kuduro" von Lucenzo schallten über den Trainingsplatz. Man merkte den Münchnern einen Mix aus Vorfreude und Anspannung auf das Spiel gegen die Pariser an. "Man ist fokussiert", bestätigte Verteidiger Jonathan Tah: "Es wird extrem viel Spaß machen, dieses Spiel zu spielen."