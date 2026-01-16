Am Sonntag steht im SAP Garden der Legends Cup an. Mit dabei: Die legendäre Flügelzange Arjen Robben und Franck Ribéry.

Sollen den FC Bayern beim Legends Cup zum Sieg führen: Philipp Lahm als Trainer und Lothar Matthäus als Spieler.

Mit Luis Díaz und Michael Olise hat der FC Bayern wieder zwei echte Wunderwirbler auf den Außenbahnen. Ihr Spitzname: Olisíaz, angelehnt an die legendärste Flügelzange der jüngeren Klubgeschichte, Robbery. "Arjen Robben und Franck Ribéry waren auf dem Platz nicht auszurechnen, nicht zu halten", schwärmte jüngst Kult-Coach Hermann Gerland in der AZ.

Robbery sorgten schon beim Beckenbauer Cup für Furore

Am Sonntag (Beginn 15 Uhr) werden sie beim Legends Cup im SAP Garden noch einmal für den Rekordmeister zaubern. Dass das Duo die Gegenspieler auch nach der glorreichen Karriere schwindeligspielen kann, davon ist auszugehen. Robben, mittlerweile erfolgreicher Padel-Spieler, und sein Kompagnon Ribéry gehören nicht zu den Fußballern, die nach der Karriere an Pfunden zulegten. Schon beim Beckenbauer Cup vor einem Jahr sorgten Robbery noch einmal für Sternstunden und gewannen den Titel.

Harmonieren immer noch: Arjen Robben und Franck Ribéry. © IMAGO

Klinsmann reist extra für Legendenturnier aus Kalifornien an

Unterstützung bekommen sie unter anderem von Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann, zu Spielerzeiten beim FC Bayern ziemlich beste Feinde. Letzterer reist, wie er der AZ jüngst erzählte, extra aus Kalifornien nach München und wird anschließend noch seinen Sohn Jonathan, der in der italienischen Serie B bei Cesena im Tor steht, besuchen.

Davor will der ehemalige Stürmer aber bei der Mission Titelverteidigung mithelfen. Einfach wird das nicht. Beim Hallenturnier, das ein bisserl an den früheren Budenzauber erinnert, nehmen einige Hochkaräter teil. Die Bayern-Legenden duellieren sich in ihrer Gruppe A mit Eintracht Frankfurt und Juventus Turin um Weltmeister Vincenzo Iaquinta. Gespielt wird jeweils 10 Minuten.

Mitte der 90er-Jahre war es gut, wenn jemand, wie hier Emil Kostadinov, zwischen Jürgen Klinsmann (links) und Lothar Matthäus (rechts) stand. Heute können sie darüber lachen. © IMAGO

Auch van Bommel und Rafinha spielen für den FC Bayern

Werden die Münchner, bei denen auch Rafinha, Klaus Augenthaler und Mark van Bommel spielen, nicht Letzter, könnten im Turnierverlauf Real Madrid, Borussia Dortmund und Celtic Glasgow (alle Gruppe B) warten. Während der BVB unter anderem mit Roman Weidenfeller, Mladen Petric und Mats Hummels antritt, steht bei den Galaktischen José Callejón im Aufgebot. Legenden-Auflauf im SAP Garden.