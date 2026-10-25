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Mit Essen von Feinkost Käfer: Hoeneß besucht FC-Bayern-Trainer Kompany im Krankenhaus

Der Bayern-Trainer wird noch einige Zeit im Krankenhaus bleiben müssen. Auch Uli Hoeneß ist besorgt und erkundigt sich einem Bericht zufolge persönlich.
AZ/dpa |
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Uli Hoeneß macht sich Sorgen um Bayern-Trainer Vincent Kompany. (Archivbild)
Uli Hoeneß macht sich Sorgen um Bayern-Trainer Vincent Kompany. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Auch Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Trainer Vincent Kompany nach dessen Zusammenbruch im Krankenhaus besucht. Der 74-Jährige sei am Samstagmittag in der Klinik erschienen und habe Kompany auch Essen mitgebracht. Ein von "Bild" veröffentlichtes Foto zeigt Hoeneß beim Betreten der Klinik mit einer Tüte von Feinkost Käfer. Interview der "Welt am Sonntag" hatte Hoeneß zuvor gesagt, er sei im ersten Moment geschockt gewesen.

Kompany war am Freitag auf dem Vereinsgelände zusammengebrochen, als er das Training der Bayern-Amateure verfolgt hatte. Der 40 Jahre alte Belgier wurde daraufhin mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht.

Kompany soll die nötige Zeit bekommen

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte am Samstag mitgeteilt, die medizinischen Untersuchungen bei Kompany seien noch nicht abgeschlossen. Der Trainer werde noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Eberl wollte keine vorschnellen Zusammenhänge mit dem Virus-Infekt herstellen, der den Coach bereits in der vergangenen Woche stark beeinträchtigt hatte. Kompany werde alle Zeit bekommen, kündigte Eberl an.

Der deutsche Rekordmeister tritt heute (17.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Spitzenspiel beim SC Freiburg an. Bis auf Weiteres übernimmt das Trainerteam um den englischen Assistenten Aaron Danks (43) die Aufgaben von Chefcoach Kompany.

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1 Kommentar
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  • Südstern7 gerade eben / Bewertung:

    Was ist denn jetzt die Schlagzeile? Dass man einen Patienten besucht oder dass man ihm Essen mitbringt?

    Sollte es um Punkt 2 gehen, dann würde ich als Besucher meinem Arbeitskollegen auch lieber was Gutes mitbringen als Fastfood.

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