Mit 14 schon bei Nike: So gut ist der Bruder eines bekannten FC Bayern-Spielers

Während Lennart Karl bei den Profis des FC Bayern für Aufsehen sorgt, spielt sein kleiner Bruder Vincent noch in der Jugend von Eintracht Frankfurt. Dass das Talent offenbar in der Familie liegt, beweisen nun Trainingsvideos des gerade einmal 14-Jährigen.

Bayerns Shootingstar Lennart Karl hat einen drei Jahre jüngeren Bruder, der ebenfalls richtig gut kicken kann.

Die Karls können's einfach! Youngster Lennart Karl begeistert die Fans des FC Bayern in dieser Saison mit tollen Dribblings und spektakulären Treffern. Fernab des großen Rampenlichts in München arbeitet sein kleiner Bruder Vincent auf dem Trainingsplatz für den Durchbruch im Profifußball.

Der 14-Jährige spielt in der Jugend von Eintracht Frankfurt und gilt als eines der hoffnungsvollsten Nachwuchsspieler in seiner Altersklasse. Dass auch der kleine Vincent von seinen Eltern jede Menge Talent in die Wiege gelegt bekommen hat, beweisen nun Videos auf Social Media. Diese finden sich auf dem Account der FA Academy, welche Einzel- und Kleingruppentraining für talentierte Jugendspieler anbietet.

Auf den Videos ist zu sehen, wie der kleine Bruder von Bayern-Shootingstar Lennart Karl unter anderem Torschusstraining, Athletikeinheiten und Technikübungen absolviert und dabei sein Potenzial unter Beweis stellt:

Vincent Karl steht bereits bei Nike unter Vertrag

Dass das Eintracht-Juwel einiges an Talent mitbringt, scheint sich bereits herumgesprochen zu haben. Auf seinem Instagram-Profil gibt der 14-Jährige an, bei Nike unter Vertrag zu stehen – wie sein großer Bruder.

Wie es mit der Entwicklung des jungen Vincent in den kommenden Jahren weitergeht, wird sich zeigen. Nächstes Jahr steht ihm in jedem Fall eine große Veränderung bevor. Wie die "Bild" berichtet, werden seine Eltern von ihrer Heimatstadt Frammersbach bei Frankfurt nach München ziehen, da Lennart mit dann 18 Jahren aus dem Wohnheim am FC Bayern Campus auszieht. Ob Papa und Mama Karl ihren Filius mit gen Süden nehmen, ist nicht bekannt...