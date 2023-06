Min-Jae Kim und der FC Bayern: Kommt Neapels Korea-Kante?

Der Abwehrhüne Min-Jae Kim ist ein ganz heißer Kandidat für den Rekordmeister. Bayern-Flirt Kai Havertz geht wohl zum FC Arsenal.

München - Zwei Top-Neuzugänge hat sich der FC Bayern bereits gesichert – und der Angriff der Münchner auf dem Transfermarkt ist noch längst nicht beendet. Das stellte Klubpräsident Herbert Hainer (68) am Wochenende am Rande des Tags der Vielfalt auf dem Münchner Kulturgelände "Sugar Mountain" klar, der für einen Tag zum "Diversity Mountain" wurde.

"Es ist überhaupt keine Frage, dass es unser Anspruch ist, in der kommenden Saison national und international wieder ganz vorn mitzuspielen. Dafür müssen wir noch arbeiten", sagte Hainer, der dafür genauso wie Trainer Thomas Tuchel (49) seinen Urlaub verschiebt.

Zwei ablösefreie Neuzugänge für die Bayern

Mittelfeldspieler Konrad Laimer (26) hat bereits bei Bayern unterschrieben, Linksverteidiger Raphael Guerreiro (29) wird es dem Österreicher in Kürze gleichtun. "Beides sehr gute Spieler", meinte Hainer laut "Bild": "Sie kommen ablösefrei. Das heißt, wir haben uns Geld gespart, um später noch was machen zu können." Und da soll ja noch einiges kommen.

Mittelfeldspieler und Verteidiger gesucht

Weil Declan Rice (24) lieber zum FC Arsenal statt zu Bayern wechselt, herrscht auf der Sechserposition großer Bedarf. Coach Tuchel wünscht sich einen echten Abräumer, ein. Tottenhams Pierre-Emile Höjbjerg (27), von 2013 bis 2016 bereits bei den Münchnern unter Vertrag, soll ein Kandidat sein. In der Abwehr werden mehrere Namen genannt, der heißeste davon: Min-Jae Kim (26). Mit dem Management des Südkoreaners von der SSC Neapel hat es bereits positive Gespräche gegeben, Kim kann sich den Wechsel zu Bayern sehr gut vorstellen.

Nach AZ-Infos ist bald eine Einigung zu erwarten. Der Abwehr-Star, der zum besten Verteidiger der italienischen Liga gekürt wurde und gerade die Grundausbildung beim Militär in seiner Heimat absolvieren muss, wäre dank einer Ausstiegsklausel für rund 50 Millionen Euro zu bekommen. 1,90-Meter-Mann Kim wird offenbar die neue Bayern-Kante!

Lucas Hernández will den FCB verlassen

Ein hohes Investment zweifellos, aber eines, das Bayern auf der Gegenseite durch den Verkauf von Lucas Hernández (27) an Paris Saint-Germain wieder einnehmen könnte. Der Franzose will die Münchner verlassen, der Ablösepoker läuft. "Lucas ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, da er neben seinen sportlichen Qualitäten auch ein unglaubliches Herz hat. Ein Kämpferherz auf dem Platz, aber auch in der Kabine", sagte Hainer: "Ich hoffe, dass er in der nächsten Saison bei uns spielt. Wir werden sehen, was der Transfersommer bringt."

Da auch Hernández-Landsmann Benjamin Pavard (27) eine Veränderung anstrebt, sind weitere Neuverpflichtungen im Defensivbereich denkbar. Einer davon: Kyle Walker (33), der englische Rechtsverteidiger von Manchester City. Pau Torres (26) vom FC Villarreal, wie Hernández ein Linksfuß, ist ebenfalls eine Option.

Zudem will Bayern im Angriff kräftig nachlegen. "Wir suchen nach einer Nummer 9, das ist kein Geheimnis", so Hainer: "Aber das ist nicht so einfach, es sind nicht so viele auf dem Markt. Und die Stürmer, die wirklich top sind, die wollen natürlich auch die anderen Klubs haben."

Auch der Sturm braucht Verstärkung

Tottenhams Harry Kane (29) etwa, Frankfurts Randal Kolo Muani (24), Neapels Victor Osimhen (24) oder Juves Dusan Vlahovic (23). Wird es am Ende eine ganz andere Lösung? Kai Havertz (24) vom FC Chelsea, der eher als hängende Spitze agiert und gemeinsam mit Tuchel 2021 Champions-League-Sieger wurde, steht laut Sky vor einem Wechsel zu Arsenal. Bayern sucht also weiter, konzentriert sich jetzt auf andere Stürmer. Und auf Kim.