Millionensumme: FC Bayern muss für Urbigs DFB-Debüt bezahlen

Am Donnerstagabend feierte Jonas Urbig sein Debüt im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Ein Auftritt, der den FC Bayern eine hohe Summe kostet.

Jonas Urbig feierte gegen Serbien sein Debüt im DFB-Tor und dies ausgerechnet in der Münchner Allianz Arena.

Der Donnerstagabend war für FC-Bayern-Ersatzkeeper Jonas Urbig (23) ein ganz besonderer. Erstmals durfte er das Tor der deutschen A-Nationalmannschaft hüten – und das auch noch in seinem sportlichen Zuhause, der Münchner Allianz Arena. Beim 2:0-Sieg gegen Serbien konnte der 23-Jährige auch noch eine weiße Weste wahren. Ein rundum gelungenes DFB-Debüt für den jungen Keeper.

Und auch die Verantwortlichen des FC Bayern München dürften die Leistung ihres Angestellten mit Wohlwollen beobachtet haben. Immerhin will man Jonas Urbig nicht nur als Manuel-Neuer-Nachfolger in München etablieren, sondern künftig auch als Stammtorhüter der deutschen Nationalmannschaft.

FC Bayern muss für Urbigs DFB-Debüt Millionensumme zahlen

Wer sich noch über das DFB-Debüt von Urbig gefreut haben dürfte, ist dessen alter Verein, der 1. FC Köln. Denn der FC Bayern München muss für Urbigs ersten Auftritt im deutschen A-Team tüchtig an die Geißböcke blechen. Laut " " soll es sich dabei um eine Zahlung in Höhe von 1,2 Millionen Euro handeln. Diese Summe vereinbarten die Münchner mit den Kölnern bei Urbigs Wechsel im Januar 2025.

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Auch der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte vor Urbigs Debüt im DFB-Trikot von einem siebenstelligen Finanznachschlag berichtet.

Diese Summe bekommt der FC Köln zusätzlich zur Ablösesumme von sieben Millionen Euro und rund drei Millionen Euro an einfach zu erreichenden Bonuszahlungen.

Die Bayern-Bosse werden diesen Debüt-Nachschlag wohl gerne auf das Kölner Vereinskonto überweisen. Schließlich ist es deren Wunsch, dass der Auftritt am Donnerstagabend in der Münchner Allianz Arena nicht der letzte von Jonas Urbig im deutschen Tor war.

Kompany glaubt an Urbig als zukünftige deutsche Nummer eins

Einer, der fest daran glaubt, dass Urbig die Zukunft im deutschen Kasten gehört, ist FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany (40). "Wenn einer glaubt, dass Jonas nicht die Nummer 1 von Deutschland wird, dann glaube ich, dass derjenige einen großen Fehler macht! Der Junge wird irgendwann die Nummer 1 sein. Wann das sein wird, wird natürlich Jürgen Klopp entscheiden", machte der Belgier schon vor zwei Wochen deutlich.