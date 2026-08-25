Mike geht fix, Chávez verliehen: Die Perspektive der FC-Bayern-Talente

Beim FC Bayern könnten vor Transferschluss noch fünf Talente auf Leihbasis gehen. Anders ist der Fall bei Wisdom Mike, der den Rekordmeister endgültig verlässt, dafür aber einen satten Gewinn einbringt.

Als Wisdom Mike im Sommer 2022 aus der Fohlen-Jugend von Borussia Mönchengladbach nach München an den Bayern-Campus wechselte, um in der U15 zu spielen, sollen rund 300.000 Euro im Gesamtpaket an Ausbildungsentschädigung und Unterschriftbonus geflossen sein. Der 13-jährige Flügelstürmer galt als großes Talent. Mike machte seinen Weg durch sämtliche Jugendteams.

Am 26. September 2025 feierte er unter Trainer Vincent Kompany sein Profi-Debüt per Einwechslung im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (4:0). Mit 17 Jahren und zwei Tagen war er damals der nach Paul Wanner zweitjüngste jemals in der Bundesliga eingesetzte Spieler des FC Bayern.

Mike-Verkauf bringt dem FC Bayern wohl fünf Millionen Euro

Allerdings folgten bis dato lediglich vier weitere Kurzeinsätze, in der Startelf der Profis stand Mike nie. Eine Oberschenkelverletzung und eine Hüft-Operation im März dieses Jahres verhinderten weitere Einsätze. Erst in der Vorbereitung kam Mike, der in vier Wochen volljährig wird, zu zwei Kurzeinsätzen gegen Leipzig (3:1) und in Heidenheim (4:2).

Nun wird Mike laut der belgischen Zeitung "Het Laatste Nieuws" an Belgiens Meister und Champions-League-Teilnehmer Club Brügge verkauft. Für fünf Millionen Euro Ablöse, plus erreichbare Bonuszahlungen – das 17-fache seines Einkaufswertes. Ein dicker Überschuss für den FC Bayern. Doch warum lässt man ein solches Teenager-Talent, einen U17-Nationalspieler ziehen? Und das ohne Rückkaufmöglichkeit per Vertragsklausel. Lediglich eine Weiterverkaufsbeteiligung habe Bayern im Deal mit Brügge für Weezy, so sein Spitzname, verankert.

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Mangelnde Perspektive für Mike auf Linksaußen

Mike durfte gehen – wohl wegen mangelnder Perspektive auf seiner Position als Linksaußen. Hier hat Luis Díaz einen Stammplatz, als Backup ist Arijon Ibrahimovic nach seiner Rückkehr vorgesehen. In der U19 kam Mike in 20 Spielen – vier davon in der Youth League – auf sieben Tore und vier Vorlagen, in der Regionalliga Bayern bestritt er bisher nur zwei Partien (ein Tor).

Abgesehen von Mike – welches der Bayern-Talente ist aktuell auf dem Sprung? Wer könnte bis zum Ende des Transferfensters (1. September) verkauft bzw. verliehen werden. Die AZ-Übersicht:

Zieht es Cháves zum Klub von Müller und Hummels?

Felipe Chávez (19): Der offensive Mittelfeldspieler war in der vergangenen Rückrunde bereits an den 1. FC Köln verliehen (sieben Joker-Einsätze) und soll nun erneut abgegeben werden. Was dafür spricht, dass Kompany die Künste des Linksfußes schätzt, der am liebsten auf der Zehnerposition spielt. Aber da hat Bayern ja genug Auswahl.

Am peruanischen Nationalspieler, geboren in Aichach, waren Zweitligist Braunschweig und der portugiesische Erstligist Estrela Amadora, der von einer Investorengruppe finanziert wird, bei der unter anderem die Ex-Bayern-Profis Thomas Müller und Mats Hummels mitmischen, interessiert.

Gemacht hat das Rennen aber der 1. FC Magdeburg, der Zweitligist leiht Chávez für ein Jahr aus und sichert sich zudem eine Kaufoption. Eine offizielle Bestätigung stand am Dienstagabend noch aus.

Maycon Cardozo (17): Der Brasilianer, der über die Talenteschmiede FC Bayern "World Squad" rekrutiert wurde, stand beim Supercup in Dortmund (2:1) im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Kompany steht auf den dribbel- und passstarken Linksaußen. Cardozo, bisher zwei Joker-Einsätze bei den Profis, überzeugte in der Vorbereitung und darf wohl bleiben - als Azubi.

Leihe bei verletztem Binder eher unwahrscheinlich

Tim Binder (19): Die Überraschung der Vorbereitung. Binder ersetzte in einigen Testspielen den verletzten Rechtsaußen Lennart Karl – bis er sich selbst verletzte. Der Muskelfaserriss im Oberschenkel bedeutet eine mehrwöchige Pause. Daher ist eine Leihe (Vertrag läuft bis 2027) aktuell eher unwahrscheinlich.

Derzeit verletzt: Talent Tim Binder. © IMAGO

Cassiano Kiala (17): Das Top-Talent hat gerade erst seinen Profivertrag bis 2029 verlängert und ist in der Innenverteidigung Nummer fünf im Ranking. Eine Leihe wird bei Deutschlands U17-Nationalspieler nicht ausgeschlossen.

Filip Pavic (16): Der U17-Nationalspieler Kroatiens, geboren in Freising, soll in der U19 Spielpraxis sammeln, hin und wieder beim U23-Team von Trainer Dante in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kommen. Der Innenverteidiger besitzt einen Vertrag bis 2029.