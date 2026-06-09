Michael Olise überragt für Frankreich: FC-Bayern-Star wird immer teurer

Bayern-Star Michael Olise erzielt gegen Nordirland einen Dreierpack und war bei der WM-Generalprobe Frankreichs der überragende Spieler. Seine Ablösesumme wird nun immer teurer.

Ein Abstauber mit dem rechten Fuß, ein Knaller mit links und dann noch einer dieser herrlichen Schlenzer ins lange Eck, die er regelmäßig im Dress des FC Bayern zeigt: Michael Olise war mit allen drei Toren der herausragende Spieler bei Frankreichs 3:1-Erfolg im abschließenden WM-Test gegen Nordirland - und danach ganz sicher auch Gesprächsthema in Madrid.

Denn dem gerade erst wiedergewählten Präsidenten Florentino Pérez dürfte dämmern, dass Olise mit solchen Gala-Vorstellungen nicht unbedingt günstiger wird. 150 Millionen Euro will Pérez dem FC Bayern dem Vernehmen nach für Olise bieten, bislang ist kein Angebot an der Säbener Straße eingegangen.

Bayern-Star Olise laut Hainer "unverkäuflich"

"Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot für Michael Olise schicken wollen, kann er sich das sparen", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer bei einem Fanklub-Besuch zum Plan des alten und neuen Real-Präsidenten. Auch bei 150 Millionen Euro würde der Rekordmeister nicht schwach, betonte Hainer, Olise sei "unverkäuflich".

Wenn Pérez seine Wahlversprechen einhält, werden die Madrilenen ab jetzt allerdings auf große Einkaufstour gehen - und dabei auch vor großen Namen keinen Halt machen. Im "besten Stadion der Welt" sollten auch "die besten Spieler der Welt" auflaufen, sagte Pérez, nachdem er die Wahl zum Klubboss gegen Enrique Riquelme klar für sich entschieden hatte.

Real Madrid will mit Mourinho in der Champions League angreifen

Sein erstes Versprechen setzte Pérez direkt um, die Rückkehr von José Mourinho nach 13 Jahren ist beschlossen.

Der Portugiese, für den Real Madrid angeblich 15 Millionen Euro an Benfica Lissabon zahlen muss, sei "einer der besten Trainer der Welt, ein Madridista", sagte der bis 2030 gewählte Pérez, der die Position erstmals von 2000 bis 2006 bekleidet hatte: "Wir werden hart arbeiten, bis wir am Ende zum 16. Mal die Champions League gewinnen."

Träumt Olise selbst von Real Madrid?

Ob Olise dabei mithelfen wird? Auch Mourinho gilt als großer Bewunderer des 24-Jährigen, der einen Vertrag bis 2029 besitzt. "Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht", sagte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß in Richtung Mourinho.

Nicht einmal für 200 Millionen werde Bayern den Flügelspieler abgeben. Doch was passiert, wenn Olise selbst den Wechsel anstrebt? Wenn er von Real Madrid träumt? Bislang ist nicht bekannt, wie der Offensivstar über das Werben der Königlichen denkt. Einen unzufriedenen Superstar würde sich Bayern angesichts dieser Ablösesummen aber wohl kaum leisten.