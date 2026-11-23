Schon länger wird darüber diskutiert, dass der FC Bayern sich an den Kosten für die Meisterfeier auf dem Marienplatz beteiligen soll. Eine Studie unterstreicht derweil, wie wichtig der Klub in wirtschaftlicher Hinsicht für die Stadt ist.

Schöne Tradition: Der FC Bayern feiert die Meisterschaft auf dem Rathausbalkon. Laut OB Dominik Krause (l.) soll es so bleiben, doch es gibt auch kritische Stimmen. Manche Politiker fordern einen finanziellen Beitrag des Klubs.

Sollte sich der FC Bayern finanziell an der Meisterfeier beteiligen? Dieser Meinung waren im Wahlkampf mehrere Münchner Parteien – von der Linken über die FDP, die Freien Wähler bis hin zu den Grünen um den neuen Bürgermeister Dominik Krause. Die Kosten für Sicherheit auf und um den Marienplatz, die sich auf etwa 400.000 Euro belaufen sollen, könnten "gemeinsam getragen werden", hieß es bei den Grünen, die Linke forderte die komplette Kostenübernahme durch den FC Bayern.

Doch dazu wird es nach AZ-Informationen nicht kommen. Nachdem OB Krause kürzlich schon intern betont hatte, an der Tradition im Rathaus festhalten zu wollen, legte der Grünen-Politiker auf dem AZ-Sofa nach. "Wenn wir als Stadt sagen, wir wollen den FC Bayern für einen Erfolg feiern, dann tragen wir auch die Kosten", sagte Krause: "Das darf auch mal sein, wenn es nicht übermäßig pompös ist, und so habe ich es auch nicht wahrgenommen." In der Tat: Bei der letzten Meisterparty am 17. Mai dieses Jahres mit circa 15.000 Fans gab es im Rathaus Leberkassemmeln.

Wirtschaftlich ist der FC Bayern für die Stadt ein Glücksfall

Und überhaupt: Finanziell leistet der Klub schon jetzt eine Menge für die Stadt München. Eine Studie der SLC Management GmbH über die regionalökonomischen Effekte durch den FC Bayern kam zu dem Ergebnis, dass der Klub für die Stadt und das Land Bayern in der Saison 2024/25 einen Gesamteffekt von 4,5 Milliarden Euro erzielte. Eine riesige Summe, die durch verschiedene Effekte in der Gastronomie, Hotellerie, bei der Beschäftigung, den Steuern und nicht zuletzt bei der Bekanntheit und dem Image der Region zusammenkommt.

Alfons Madeja, Geschäftsführer der SLC Management GmbH, sagte zu der Studie: "Die wirtschaftliche Dimension des Profifußballs in Deutschland lässt sich nicht nur auf hohe Spielergehälter reduzieren. Der gesellschaftliche Nutzen, vor allem für die Stadt und die Region, ist mit zum Teil eindrucksvollen Zahlen belegbar. Dies gilt für den FC Bayern München als Branchenführer natürlich ganz besonders." Gute Argumente also für die Stadt, den Rekordmeister weiter einzuladen, am besten schon im Frühsommer 2027. Der letzte Spieltag mit der Meisterschalenübergabe findet am 22. Mai statt, Bayern trifft in der Allianz Arena auf Eintracht Frankfurt. Häufig fand die Feier auf dem Marienplatz in den vergangenen Jahren einen Tag später am Sonntag statt.

Gibt es bei der nächsten Meisterfeier wieder einen Autokorso?

Doch wie die AZ weiß, wäre es dem FC Bayern viel lieber, am letzten Spieltag gleich nach Schlusspfiff auf dem Marienplatz zu feiern. Am besten vorher mit einem Autokorso von der Arena durch die Stadt bis zum Rathaus.

Ob die Stadt um OB Krause da mitspielen wird? Sollte es letztlich zu keiner Einigung kommen, wie künftige Meisterempfänge stattfinden, könnte sich der FC Bayern auch selbst darum kümmern – und vor bis zu 75.000 Fans in der heimischen Allianz Arena feiern. Bei anderen europäischen Topklubs ist das längst Usus. Mit dem Olympiagelände würde es eine weitere attraktive Alternative geben.