Mehrere Klubs sind heiß auf ihn: Leihgabe Ibrahimovic will den FC Bayern verlassen

Noch ist Arijon Ibrahimovic an den 1. FC Heidenheim verliehen. Der Youngster tendiert nach AZ-Informationen dazu, den FC Bayern am Saisonende zu verlassen.

Im 50.000-Einwohner-Örtchen Heidenheim lebt es sich gut. Sehr gut sogar. Es ist alles deutlich beschaulicher als in der Weltstadt München mit seinen 1,5 Millionen Einwohnern. Ähnlich ist der Unterschied bei den ansässigen Fußballklubs, dem 1. FC Heidenheim und dem FC Bayern. Das heißt aber für Talente: Sie können fernab von öffentlichem Druck beim FCH den nächsten Schritt machen.

Ibrahimovic besser als seine Leihvorgänger

Und zieht es sie dann für wenige Tage doch mal zurück in die bayerische Landeshauptstadt, sind sie in unter zwei Stunden mit dem Auto wieder da. Praktisch. Entsprechend hat es sich beim Rekordmeister in den letzten Jahren eingebürgert, dass man Jungspunde nach Heidenheim verleiht. Richard Kitzblichler, Koordinator Talentförderung, bietet immer wieder Spieler proaktiv an.

Paul Wanner und Frans Krätzig wurden in der Vergangenheit unter die Fittiche von Trainerguru Frank Schmidt genommen, aktuell spielt Arijon Ibrahimovic beim kommenden Bayern-Gegner. Wie die AZ erfuhr, ist man von Letzterem in Heidenheim sogar mehr begeistert als von seinen Leihvorgängern. Ibrahimovic sei deutlich reifer als Wanner und Krätzig, habe mehr Potenzial.

Trug das Trikot des 1. FC Heidenheim in der Saison 2024/25: Paul Wanner. © IMAGO

Bayern-Youngster wird Heidenheim verlassen

Trotzdem: Nach AZ-Informationen kann sich der Tabellenletzte keine Hoffnung auf einen Verbleib des U21-Nationalspielers machen. Ibrahimovic wird den FCH am Saisonende verlassen. Wie es für den 20-Jährigen weitergeht? Beim FC Bayern hat Ibrahimovic noch einen Vertrag bis 2027. Ein weiteres Mal ausgeliehen werden möchte der Offensivspieler aber nicht.

"Ich möchte nicht nochmal verliehen werden", sagte Ibrahimovic schon vergangenen Dezember im AZ-Interview: "Ich würde schon gerne einen festen Verein haben." Immerhin ist es schon die dritte Leihe binnen drei Jahren für ihn. Vor seinem Aufenthalt in Heidenheim war er schon in der Serie A bei Frosinone und Lazio Rom. Bleiben im Sommer also als Möglichkeiten nur noch ein Bayern-Verbleib oder ein fester Transfer.

Ich möchte nicht nochmal verliehen werden. Arijon Ibrahimovic

Ibrahimovic wäre beim FC Bayern in der kommenden Saison Ergänzungsspieler

Entschieden ist seine Zukunft noch nicht. Der spielintelligente Youngster tendiert aktuell aber nach AZ-Informationen klar dazu, den Klub nach acht Jahren zu verlassen. Grund ist die mangelnde Perspektive, die ihm die Bayern bieten können. In der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany wäre Ibrahimovic in der kommenden Saison maximal Ergänzungsspieler.

Zu wenig für den spielintelligenten Mittelfeldakteur, der in der aktuellen Saison in der Bundesliga auf ein Tor und zwei Vorlagen kommt. Ibrahimovic will regelmäßig in der Startelf stehen, den nächsten Schritt machen. Interessenten gibt es übrigens genug. Mehrere Bundesligisten haben ein Auge auf den gebürtigen Nürnberger geworfen. Auch aus der Serie A gibt es Anwärter.

Spielte in der Serie A bereits für Frosinone Calcio: Arijon Ibrahimovic. © IMAGO

Heidenheim kann bei einer Niederlage gegen den FC Bayern absteigen

Bevor sich Ibrahimovic aber für seinen nächsten Klub entscheidet, will er sich am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) erstmal in der Allianz Arena präsentieren. Wichtig für den FCH. Denn bei einer Niederlage seiner Mannschaft und einem Sieg von St. Pauli am Sonntag (15.30 Uhr) wäre der Abstieg schon zwei Tage vor Saisonende besiegelt.