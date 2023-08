Mega-Talent Can Uzun: Lieber 1. FC Nürnberg als FC Bayern

Der 17-jährige Stürmer des 1. FC Nürnberg, Can Uzun, macht mit starken Leistungen von sich reden. Dem FC Bayern gibt er (vorerst) einen Korb.

München - Es ist nicht so, dass Can Uzun ein völlig Unbekannter wäre. Dass der Junge verdammt gut kicken kann, ist 169 Kilometer südlich des Valznerweihers in Nürnberg auch schon aufgefallen.

Und so war der aus fränkischer Sicht bedeutendste Satz, den Uzun am Sonntagnachmittag sagte, jener auf die Frage, was denn mit dem Interesse des FC Bayern sei: "Ich bin beim Club sehr glücklich."

Die Aussicht Regionalliga war zu wenig: Der FC Bayern scheitert mit Offerte an Can Uzun

Das mit dem Sehrglücklichsein beruht einstweilen auf Gegenseitigkeit. Spätestens seit Sonntagnachmittag wissen sie in Nürnberg und über die Stadtgrenzen hinaus, dass sie da ein Ausnahmetalent im Verein haben. In der 123-jährigen Geschichte des Club ist Uzun jetzt jüngster Torschütze der Profi-Mannschaft, mit 17 Jahren und 268 Tagen. Bisheriger Rekordhalter: Christian Wück, 18 Jahre, 62 Tage.

Uzun ist in Regensburg geboren, die Nürnberger haben den Kapitän der türkischen U18-Auswahl vor vier Jahren beim FC Ingolstadt losgeeist und ihn erst mal mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Die Bayern lockten dennoch, wollten den 1,86 m großen Mittelstürmer freilich erst mal nur für die 2. Mannschaft. Die spielt in der 4. Liga. Die aber ist allem Anschein nach unter Uzuns Niveau.

Doppelpack gegen Hannover 96: Can Uzun rettet den 1. FC Nürnberg vor dem Fehlstart

Am Sonntag, beim 2:2 gegen Hannover 96, erzielte der junge Deutsch-Türke nach dem 0:2 zur Pause beide Tore für den Club. Erst traf er in der 66. Minute, dann verwandelte er in der Nachspielzeit kaltschnäuzig einen Elfmeter. Dass er den umstrittenen Strafstoß schoss, war nicht vorgesehen. Er habe, merkte Uzun hernach trocken an, einfach ein gutes Gefühl gehabt.

Auch Nürnbergs Trainer Cristian Fiel war um größtmögliche Gelassenheit bemüht. "Dass ein 17-Jähriger jetzt gefeiert wird", sagte er, "werden wir nicht verhindern können. Er ist ein außergewöhnliches Talent." Und weiterhin unter verstärkter Beobachtung des FC Bayern.