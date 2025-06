Medien: Topklub lockt FC-Bayern-Star Leroy Sané mit Mega-Vertrag

In weniger als vier Wochen läuft der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern ab. Bisher konnte man sich nicht auf eine Verlängerung einigen und nun lockt ein Topklub den 29-Jährigen mit einem Mega-Vertrag.

Ende Juni läuft der Vertrag von Leroy Sané (29) beim FC Bayern aus. Obwohl es sich der Offensivstar durchaus vorstellen kann, weiter für die Münchner seine Fußballschuhe zu schnüren, hat er die bisherigen Angebote einer Verlängerung beim deutschen Rekordmeister abgelehnt.

Topklub bietet Sané Mega-Vertrag an

Zwar kamen die Vereinsverantwortlichen dem DFB-Nationalspieler nach dessen Beraterwechsel finanziell noch mal entgegen, aber nachdem Sané auch diese Offerte nicht angenommen hatte und die Münchner die neuen Forderungen, u. a. ein Handgeld für die Unterschrift, abgelehnt haben, stehen die Zeichen für den 29-Jährigen wohl auf Abschied – ablösefrei.

Das weckt natürlich Begehrlichkeiten bei zahlreichen europäischen Vereinen. Zwar favorisiert Sané bei einem Wechsel den Weg zurück nach England, wo er bereits von 2016 bis 2020 für Manchester City gespielt hat. Vor allem London würde ihn reizen, doch das Interesse der dort ansässigen Vereine hält sich – trotz guter Verbindungen seines Beraters Pini Zahavi – eher in Grenzen.

Das ruft nun Topklubs aus der Türkei auf den Plan. Berichten zufolge soll Galatasaray Istanbul vor einigen Tagen Sané ein attraktives Angebot unterbreitet haben. Von zehn Millionen Euro pro Jahr war die Rede – netto.

Fenerbahçe bietet Sané wohl 14 bis 15 Millionen netto

Doch jetzt scheint Galatasaray ernsthafte Konkurrenz aus der eigenen Stadt bekommen haben. Wie die "Sportbild" berichtet, soll Fenerbahçe Istanbul, der Klub von Trainer-Ikone José Mourinho (62), dem deutschen Nationalspieler mit einem Vertrag über 14 bis 15 Millionen Euro netto pro Jahr einen Wechsel an den Bosporus schmackhaft machen.

Damit liegt dieses Angebot weit über der nachgebesserten Offerte des FC Bayern München, welches bei kolportierten 13 Millionen Fixgehalt + zwei Millionen Boni liegen soll, allerdings brutto.

Neben den beiden Topklubs aus der Türkei sollen auch Vereine aus Saudi-Arabien und Italien – u. a. Serie-A-Meister SSC Neapel – Interesse am 29-jährigen Nationalspieler haben.

FC Bayern will bald Klarheit haben

Trotz wiederholt abgelehnter Angebote will sich Leroy Sané noch einmal mit den Münchnern zusammensetzen. Und die Zeit drängt, eigentlich will man an der Säbener Straße noch vor Beginn der Klub-WM am 14. Juni Klarheit in der Causa Sané haben. Denn wechselt der Flügelstürmer, muss man sich in München auf die Suche nach Ersatz machen.