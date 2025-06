In der abgelaufenen Saison 2024/25 der Bundesliga gibt es bei den TV-Quoten einen neuen ersten Platz. Das Top-Duell zwischen dem FC Bayern und Leverkusen hat es nach ganz oben geschafft.

Der FC Bayern lockte in der abgelaufenen Saison der Bundesliga die meisten Zuschauer vor die TV-Geräte. Das zeigt eine Auswertung der "Sport Bild" der TV-Quoten der Live-Übertragungen der Spielzeit 2024/25, welche Spiele die meisten Zuschauer vor den Bildschirm lockten – und welche kaum jemanden interessierten.

Das meistgesehene Spiel war das Top-Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen, das 2,38 Millionen Menschen bei Sky verfolgten. Auch das Rückspiel war ein Quotenhit und erreichte 1,87 Millionen Zuschauer. Dazwischen liegt das Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Borussia Dortmund im "Klassiker", bei dem 2,08 Millionen Fans einschalteten.

FC Bayern: Spitzenreiter auf und neben dem Platz

In einer umfassenden Analyse hat "Sport Bild" alle 306 Bundesligaspiele der Spielzeit 2024/25 im Pay-TV bei Sky und DAZN ausgewertet. Am unteren Ende der Tabelle steht das Spiel zwischen dem VfL Bochum und der TSG Hoffenheim – gerade einmal 8.000 Menschen sahen die Partie. Auch insgesamt bildet Hoffenheim das Schlusslicht: Mit durchschnittlich nur 175.700 Zuschauern pro Spiel liegt der Klub am Ende der Quoten-Tabelle. Ganz vorne thront – wie so oft – der FC Bayern mit im Schnitt 889.470 Zuschauern pro Partie.

Um ein möglichst realistisches Bild der Fanbindung zu zeichnen, hat das Blatt eine gesonderte "wahre" Fan-Tabelle erstellt. Dabei wurden ausschließlich Samstagsspiele um 15.30 Uhr berücksichtigt. Zudem wurden alle Spiele gegen Quotenbringer wie den FC Bayern oder Borussia Dortmund herausgerechnet – was die Vergleichbarkeit der Zahlen verfälschen würde.

Auch in dieser Auswertung liegt der FC Bayern mit durchschnittlich 492.000 Zuschauern pro Spiel an der Spitze. Am Ende der Tabelle bleibt die TSG Hoffenheim – mit lediglich 39.200 im Schnitt.

Die Zahlen machen deutlich: Traditionsvereine mit großer Fanbasis sorgen nicht nur für Stimmung im Stadion, sondern auch für hohe Einschaltquoten im TV.

Die Quoten-Tabelle aller Spiele im Pay-TV