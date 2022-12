Mazraoui vs. Upamcano: Das Duell der FC-Bayern-Verteidiger im WM-Halbfinale

Beide sind die Gewinner des FC Bayern bei dieser Weltmeisterschaft: Abwehrboss Dayot Upamecano und Außenverteidiger Noussair Mazraoui. Im Halbfinale kommt es jetzt zum direkten Duelle der Bayern-Verteidiger.

München - Der eine ist beim amtierenden Weltmeister unter Didier Deschamps gesetzt, der andere huscht mit der Überraschungsmannschaft des Turniers von Sieg zu Sieg.

Die Rede ist von Dayot Upamecano und Noussair Mazraoui. Im Halbfinale kommt es jetzt zum direkten Aufeinandertreffen zwischen den Abwehrspielern des deutschen Rekordmeisters.

Mazraoui meldet sich gegen Frankreich fit

Dabei war lange unklar, ob Trainer Walid Regragui im wichtigsten Spiel der Geschichte der marokkanischen Nationalmannschaft auf Mazraoui bauen kann. Grund: Der 25-Jährige fiel im Viertelfinale wohl wegen Problemen im Hüftbeuger aus. Doch mittlerweile ist klar: Mazraoui ist bereit, um die Erfolgsgeschichte der Marokkaner womöglich weiterzuschreiben.

Will mit Marokko die Sensation schaffen: Bayern-Verteidiger Noussair Mazraoui. © IMAGO

Upamecano will mit Franzosen den WM-Pokal verteidigen

Das will Upamecano mit aller Macht verhindern. Der Abwehrhüne des FC Bayern möchte mit Frankreich den WM-Pokal verteidigen. Dafür braucht es einen Sieg gegen das Überraschungsteam aus Nordafrika. Wer beim "bayrischen Duell" am Ende die Nase vorne hat, ist also noch völlig unklar. Eines ist jedoch sicher: Einer der beiden Bayern-Stars wird am 18. Dezember im Finale der Weltmeisterschaft um den Titel kämpfen.