Matthäus zollt dem FC Bayern bei Musiala "Riesenrespekt"

Matthäus lobt Bayern für den Umgang mit Musiala. "Es ist nichts rausgekommen."

Für Jamal Musiala wird wohl auch das Pokalspiel beim Zweitligisten VfL Osnabrück am Mittwoch (20.45 Uhr) noch zu früh kommen. Der Offensivstar des FC Bayern trainiert weiter individuell, nachdem er seine Erkrankung (neurologische Dysfunktion) öffentlich gemacht hatte. Die Münchner bauen den 23-Jährigen behutsam auf. Es läuft ja auch ohne Musiala nicht ganz so verkehrt.

Musiala trainiert derzeit individuell. © IMAGO/Philippe Ruiz

Kompanys Optionen in der Offensive

Trainer Vincent Kompany könnte in Osnabrück erneut Nathaniel Brown als Zehner starten lassen – oder aber den anderen Neuzugang Ismael Saibari, der nach seiner Einwechslung beim 5:1 gegen den VfB Stuttgart gleich zwei Torvorlagen lieferte.

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Musiala saß bei der Partie am Freitagabend neben seiner Schwester auf der Tribüne der Allianz Arena und winkte den Fans zu. Möglichst bald will der Nationalspieler wieder selbst auf dem Platz stehen. Doch zunächst steht selbstverständlich seine Gesundheit im Vordergrund.

In der Vorbereitung brach Musiala zweimal auf dem Platz zusammen. © IMAGO/Gerhard Schultheiß

Lob von Matthäus für den FC Bayern

Ein Lob, wie der Klub mit dem Fall Musiala umgeht, gab es von Lothar Matthäus. "Das Allergrößte, was ich bei Bayern München erlebt habe, war der Name Jamal Musiala", sagte Matthäus am Sonntag in der Talksendung "Sky 90": "Man weiß es im Verein seit sechs, sieben, acht Monaten. Aber es wissen ja nicht nur der Präsident und der Arzt. Das weiß die ganze Mannschaft. Und es ist nichts rausgekommen. Da sieht man den Zusammenhalt – nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Ein Riesen-Respekt mit so einem Thema, so geschlossen und richtig umzugehen. Da kann ich nur sagen: Chapeau vor dem FC Bayern."

Lob für den FC Bayern und Harry Kane: Lothar Matthäus. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kane: Chancen auf den Ballon d'Or

Sportlich laufe es für die Münchner "ja sowieso", ergänzte Matthäus: "Für mich ist der FC Bayern ein großer Favorit auf alle Titel, um die sie mitspielen. Das sind sie eigentlich jedes Jahr. Ich wünsche ihnen die Champions League, weil sie es irgendwie verdient haben – und Harry Kane ist für mich auch der große Favorit auf den Ballon d’Or."

Die Vergabe findet am 26. Oktober in Kanes Heimatstadt London statt.