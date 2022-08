Matthäus adelt Musiala und spricht sich gegen Playoffs aus

Deutschlands Rekordnationalspieler schwärmt vom Bayern-Youngster, der weiter angeschlagen ist. Großes Lob gibt es auch für Salihamidzics Transfers: "Eine Eins mit Sternchen, besser geht's nicht."

Lothar Matthäus ist für klare Aussagen bekannt, doch eine solche Lobeshymne hört man vom deutschen Rekordnationalspieler und früheren Bayern-Kapitän nur selten. Ganz selten!

Jamal Musiala: Matthäus macht Messi-Vergleich

Als es im Konferenzraum "Maximilian" des Hotels Vier Jahreszeiten Kempinski am Freitagvormittag plötzlich um Bayern-Juwel Jamal Musiala (19) ging, kam Matthäus regelrecht ins Schwärmen. "Er erinnert mich ein bisschen an Messi", sagte Matthäus, der Experte von Interwetten, und erklärte: "Mit seiner Freude, mit der er Fußball spielt, mit seinen Bewegungen, wie er lacht, wie er die Vorlagen gibt: Ich traue ihm zu, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass er irgendwann den Ballon d' Or gewinnt und Weltfußballer wird. Er hat das Potenzial dazu."

"Lieblingsspieler meines Sohnes"

Mehr Lob geht kaum - doch Matthäus, der 1991 als bislang einziger Deutscher Weltfußballer wurde, weiß, wovon er spricht. Musiala würde bei ihm trotz der namhaftem Konkurrenz im Bayern-Angriff übrigens "immer spielen", ergänzte Matthäus: "Er ist der Lieblingsspieler meines Sohnes und meiner auch seit eineinhalb Jahren. Es macht einfach Freude, ihm zuzuschauen."

Ob er Musiala im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bewundern darf, ist allerdings noch offen. Der Youngster trainierte nach Adduktorenbeschwerden zwar wieder, hat aber "noch leichte Probleme", sagte Trainer Julian Nagelsmann: "Er ist nicht ganz bei 100 Prozent."

Zum überschwänglichen Matthäus-Satz meinte Nagelsmann: "Der Vergleich wird ihn wahrscheinlich ehren. Lionel hat natürlich auf einem extrem hohen Niveau über viele Jahre gespielt. Das muss Jamal noch beweisen, ich traue ihm das zu."

Matthäus äußerte sich bei dem Interwetten-Termin auch noch zu anderen interessanten Themen. Die AZ fasst die besten Aussagen zusammen.

Matthäus über. . .

Hasan Salihamidzic: "Die Transfers im Sommer waren perfekt, besser geht's nicht, auch positionell. Er bekommt von mir eine Eins für die Transfers und noch ein Sternchen für die Verkäufe. Hasan hat einen Riesenjob gemacht mit seinem Team. Das zeigt sich auch auf dem Platz. Bayern ist sehr variabel aufgestellt, der Kader topbesetzt mit 17, 18 Spielern. Mit Bayern ist nicht nur national, sondern auch international zu rechnen."

Julian Nagelsmann: "Ich bin überzeugt, dass er einen guten Draht zur Mannschaft hat. Durch Erfolge wird der Respekt der Spieler ihm gegenüber viel größer. Er hat aus der ersten Saison, in der es auch mal holprig lief, gelernt."

den Meisterkampf: "Ich glaube, dass es keinen anderen Meister als den FC Bayern geben wird. Die Qualität im Kader ist so hoch, da kann auch Borussia Dortmund trotz der guten Transferpolitik, trotz des Trainerwechsels und trotz der guten Stimmung nicht mithalten."

die Champions-League-Gruppe des FC Bayern mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen: "Es ist die schwerste Gruppe, oben die drei Mannschaften sind relativ nah zusammen. Bayern ist für mich der Favorit, Barcelona muss sich mit der neuen Mannschaft erst finden. Und Inter ist die Mannschaft aus Lostopf drei, die keiner wollte."

"Ich bin nicht für Playoffs. Der Beste soll Meister werden"

Dayot Upamecano: "Er hat Anlaufzeit gebraucht, aber jetzt macht er es gut. Mit seiner ersten Saison war Upamecano sicher selbst nicht zufrieden. Mittlerweile hat er sich zurechtgefunden, ist zweikampfstark, aggressiv gegen den Ball."

Langeweile in der Bundesliga: "Wir haben im Ausland einen guten Ruf. Mit der Meisterschaft wird es wahrscheinlich wieder etwas langweiliger werden als mit den anderen Plätzen, aber da gibt es auch spannende Kämpfe. Wir haben immer volle Stadien. Ich bin nicht für Playoffs, stehe der Diskussion aber offen gegenüber. Der Beste soll auch Meister werden, wenn eine Mannschaft mit 15 Punkten Vorsprung Erster wird, ist es auch verdient. Warum soll man dafür bestraft werden?"