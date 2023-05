"Maßlos unterschätzt": Wie stark Einfluss und Macht der Ultras beim FC Bayern sind

Woche für Woche sorgen die Ultras des FC Bayern derzeit mit Bannern für Aufsehen. Die AZ hat darüber mit Fan- und Fußballforscher Harald Lange gesprochen.

Die Südkurve in der Allianz Arena.

München - In den vergangenen Wochen haben die Ultras und Hooligans des FC Bayern immer wieder für Aufsehen gesorgt. Zuletzt kam es zwischen den Hooligans des deutschen Rekordmeisters und den Löwen-Ultras in München zu einer Schlägerei. Schon in den Monaten zuvor machten insbesondere die Ultras des FC Bayern, die sich von den Hooligans unterscheiden, mit dem Banner "Ziele dürfen verfehlt werden - Werte des Vereins nicht!" und dem "FC Bayern Ahead"-Programm auf sich aufmerksam.

Beim jüngsten 6:0-Kantersieg des deutschen Rekordmeisters gegen Schalke 04 leuchteten aus der Südkurve vor Anpfiff tausende "MIA SAN DIE Bayern"-Plakate. Die Ultras des FC Bayern zeigen sich somit in den vergangenen Monaten so präsent wie lange nicht.

Aber wer sind die Ultras und welchen Einfluss haben sie tatsächlich auf die Entscheidungen beim FC Bayern? Die AZ hat darüber mit Fan- und Fußballforscher Harald Lange von der Universität Würzburg gesprochen.

Fan- und Fußballforscher Harald Lange. © privat

Ultras definieren Alltagsabläufe und Persönlichkeit über das Fan-Sein

Bei den Ultras handelt es sich laut dem 55-Jährigen um ganz besondere Anhänger des deutschen Rekordmeisters. "Auf die passt das Prinzip 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Fan-Sein. Sie definieren auch ihre Persönlichkeit und ihre Alltagsabläufe über das Fan-Sein", so Lange.

Dabei sollte man laut dem Forscher die Ultras aber auf keinen Fall mit Hooligans verwechseln: "Die Hooligans sind die gewaltbereiten Fans. Das heißt, die gehen primär ins Stadion, um Gewaltszenen erleben zu können." Bei den Ultras, die ihren Ursprung wohl in Südamerika haben und Anfang der 2000er-Jahre den Einzug in die Stadien der Bundesliga geschafft haben, stehe dieses Gewaltmotiv hingegen nicht im Fokus.

Ultras nutzen Banner, um ihre Ansichten an die Öffentlichkeit zu transportieren

Ziel der Ultras ist es vielmehr, sich selbst zu inszenieren und die Mannschaft auf dem Rasen zu unterstützen. Dafür setzen diese Fans neben Sprechchören auf Plakate oder Choreografien, die sie teilweise über Wochen hinweg vorbereiten. Auch Sportpolitik ist ein fester Bestandteil jeder Ultraszene in Deutschland.

Um ihre Ansichten diesbezüglich an die breite Öffentlichkeit zu bringen, nutzen sie Banner. "Damit können die Ultras des FC Bayern ihre Botschaften rüberbringen. Das ist ein spannendes Phänomen, wie sie in unserer digitalen Zeit mit analogen Plakaten und Choreografien so viel nachhaltige Wirkung erzielen", erklärt der Fanforscher.

Sorgten mit "MIA SAN DIE Bayern"-Plakaten im Heimspiel gegen Schalke 04 für Aufsehen: Die Ultras des FC Bayern. © IMAGO

Die Macht der Ultras auf den FC Bayern wurde laut Fanforscher lange unterschätzt

Auch ingesamt sei die Macht der Ultras auf den deutschen Rekordmeister enorm. "Das wurde lange Zeit maßlos unterschätzt", fügt Lange hinzu. Bestes Beispiel dafür war der Anti-Hopp-Banner der Bayern-Anhänger im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim kurz vor der Corona-Pandemie, der beinahe zum Spielabbruch gesorgt hätte.

Dadurch ist es der Fanszene der Münchner gelungen, ihre kritische Haltung gegenüber dem Kommerzfußball in die Mitte der Gesellschaft zu transportieren. "An solchen Dingen merkt man, dass die Bayern-Bosse vorsichtig sein sollten, wenn sie andere Vorstellungen haben als die Kurve. Man kann sich da nicht mit so einer Basta-Politik oder Machtpolitik als Verein durchsetzen. Auch wenn man vermeintlich am längeren Hebel sitzt", sagt der Fanforscher.

Kahn und Brazzo sollten Banner gegen ihre Vereinsführung ernst nehmen

Deshalb sollten Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die zuletzt deutlich geäußerte Kritik der Bayern-Ultras an ihrer Vereinsführung in der "Causa Nagelsmann" nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zwar werden die Anhänger der Münchner wohl offiziell nicht für einen Rauswurf der beiden Bosse des deutschen Rekordmeisters sorgen können, doch sie können durchaus eine Atmosphäre schaffen, die sowohl Kahn als auch Salihamdzic immer mehr wackeln lassen kann.

"Das heißt, wenn ein Vereinsvorstand die Kurve aus einem guten Grund verliert, weil das ja sportlich offensichtlich eine Fehleinschätzung war, dann kann man sowas nicht mehr nach dem Motto "dafür gewinnen wir im Endspurt noch die Meisterschaft" unter den Teppich kehren und dann ist das vergessen", erklärt Lange. Denn solche Entscheidungen würden auch über die Saison hinaus Thema in der Kurve der Münchner bleiben und beim nächsten Anlass würden die Banner gegen die Vereinsbosse wieder ausgerollt werden.

Ultras begreifen sich laut Lange als "Hüter des wertebasierten Fußballs"

Zumal es den Ultras nicht unbedingt auf den Erfolg des FC Bayern ankommt. Viel wichtiger ist diesen Fans laut Lange die Tradition des Vereins: "Sie gehen davon aus, dass der Fußball aus der Tradition gewachsen ist und huldigen deshalb die Tradition. Ultras sind auch regional verwurzelt und sehen ihren Verein als Teil der Stadt."

Neben der Tradition ist den Ultras der Münchner laut Lange vor allem eines wichtig: "Sie begreifen sich als Hüter des wertebasierten Fußballs und haben eine kritische Distanz zur Erfolgsgeschichte des neueren FC Bayern. Die Ultras sagen klar, dass sie Erfolg nicht um jeden Preis möchten."

FC Bayern: Bosse wirkten Kritik an Katar-Sponsoring überfordert

Deutlich zum Ausdruck bringt das vor allem die Münchner Ultra-Gruppierung "Munichs Red Pride", die sich seit Jahren immer wieder gegen das Katar-Sponsoring mit verschiedensten Bannern äußert. Auch hier hofften die Bayern-Bosse, dass sich das Thema schnell legen würde. Umso überforderter wirkten Herbert Hainer und Kahn deshalb auf der Mitgliederversammlung, als sie mit der Kritik konfrontiert wurden.

"Das zeigt für mich, die sollten eher aus ihren VIP-Lougen rausgehen und sich hin und wieder mal in die Kurve stellen und einfach mal mitbekommen, was der Fußballfan auf der Straße eigentlich über die da oben denkt. Das hat man nach meinem Befürworten beim FC Bayern immer noch nicht für notwendig erachtet", erklärt Lange.

Kahn und Salihamidzic sollten ihre Fehler öffentlich eingestehen

Aus diesem Grund sollten Kahn und Salihamidzic auch ihre jüngsten Fehler eingestehen, um die Anhänger aus der Südkurve wieder hinter sich zu bekommen. "Würden die beiden jetzt öffentlich erklären - am besten noch unter Tränen - dass alles so falsch war und sie die Situation falsch eingeschätzt hätten, dann würde man denen auch verzeihen", so der 55-Jährige.

Das zeigte laut Lange zuletzt Uli Hoeneß, als sich der heutige Ehrenpräsident öffentlich bei den Anhängern des FC Bayern nach seiner Inhaftierung in seinem Steuerprozess entschuldigte: "Da hat er dann auch unter Tränen Reue gezeigt. Das zählt im Fußball ausgesprochen viel. Dann verzeihen Fans auch."

Lange über Kahn und Brazzo: "Werden sich keinen Zacken aus der Krone brechen"

Dass es dazu bei Kahn und Salihamidzic kommt, bezweifelt der Fanforscher aber. "Die werden sich keinen Zacken aus der Krone brechen", sagt Lange. Vielmehr werden die beiden Bayern-Bosse weiter an ihrer Marschroute festhalten. Ob das letztlich zur Entlassung der beiden Funktionäre führt, wird sich spätestens an der Aufsichtsratssitzung nach dem 34. Spieltag zeigen.